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Trump zaprijetio Zelenskom: "Ako ne bude želio okončati rat, sve će završiti vrlo loše"
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u utorak Ukrajinu da postigne sporazum o okončanju rata s Rusijom.
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„Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
„Zelenski mora željeti okončati ovaj rat, a ako to ne bude slučaj, sve će završiti vrlo loše”, upozorio je američki predsjednik u razgovoru s novinarima u Bijeloj kući.
Trumpov izaslanik Steve Witkoff boravio je u utorak u Oslu u Norveškoj na razgovorima s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u nastojanju da se okonča četverogodišnji rat.
Trump je dao naslutiti da Rusija ima prednost u borbi jer je „Rusija veliki stroj — oni jednostavno nastavljaju napredovati i to je ono što čine. Zauzeli su vrlo velik dio teritorija.”
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