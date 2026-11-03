GRADONAČELNIK KOPRIVNICE
Mišel Jakšić: Sve vodi prema pobjedi SDP-a i Možemo na parlamentarnim izborima
N1 Info
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03. stu. 2026. 14:29
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SDP-ov potpredsjednik Sabora i gradonačelnik Koprivnice, Mišel Jakšić, bio je gost N1 Studija uživo kod Tine Kosor Giljević gdje je komentirao suradnju SDP-a i Možemo te druge aktualne teme.
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