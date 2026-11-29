OD 30. STUDENOG
Zvijezde su im naklonjene: Za ova tri znaka život konačno kreće nabolje
Nakon razdoblja stagnacije i osjećaja da se ništa ne odvija prema planu, za tri horoskopska znaka od ponedjeljka, 30. studenoga, prema astrološkim predviđanjima počinje razdoblje napretka i pozitivnih promjena.
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Sunce u Strijelcu u trigonu sa Saturnom u Ovnu donosi novu motivaciju i želju za ostvarivanjem ciljeva.
Ipak, nema potrebe za žurbom jer će upravo strpljenje i težnja za kvalitetnim rezultatima biti ključni za napredak, piše YourTango.
Bik
Bikovi će napokon osjetiti da se stvari pomiču s mrtve točke. Iako bi nakon dugog razdoblja stagnacije mogli poželjeti ubrzati događaje, najviše će im odgovarati napredovanje vlastitim tempom.
Bit će spremni saslušati tuđe savjete, ali neće nužno postupati prema njima. Njihov cilj nije natjecanje s drugima, nego osobni napredak i život prema vlastitim pravilima.
Djevica
Djevice će ponovno steći osjećaj kontrole nad vlastitim životom i dobiti priliku ostvariti zacrtane planove.
Njihova sklonost perfekcionizmu, koja ponekad može predstavljati teret, ovoga će se puta pokazati kao prednost. Učenje iz prethodnih pogrešaka i težnja izvrsnosti pomoći će im u ostvarivanju ciljeva.
Strijelac
Strijelci će shvatiti koliko je važno preuzeti odgovornost za vlastiti život i vjerovati svojim odlukama.
Lakše će prepoznati tuđe pogreške i odbiti sudjelovati u okolnostima koje im ne odgovaraju. Oslanjanje na intuiciju i ustrajnost omogućit će im da ostvare značajan napredak.
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