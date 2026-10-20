novi dan
Predsjednica liječničkog sindikata: "Vlada uvijek kaže da tražimo previše i da nismo realni"
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović-Čaić. Govorile su o sindikalnim zahtjevima, pregovorima s vladom, rastu inflacije i troškova života te stanju rada u javnim službama.
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