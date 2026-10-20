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novi dan

Predsjednica liječničkog sindikata: "Vlada uvijek kaže da tražimo previše i da nismo realni"

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N1 Info
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20. lis. 2026. 12:18
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Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović-Čaić. Govorile su o sindikalnim zahtjevima, pregovorima s vladom, rastu inflacije i troškova života te stanju rada u javnim službama.

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Teme
nina kljenak novi dan renata čulinović čaić

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