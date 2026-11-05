Pri odabiru proizvoda za spavanje nije važna samo udobnost nego i jednostavnost održavanja. Ako ste osjetljivi na alergene grinja, obratite pozornost na karakteristike popluna i jastuka, njihovo punjenje, mogućnost pranja i upute za njegu. JYSK u svojoj ponudi ima antialergijske poplune i jastuke koji mogu biti dio pažljivo osmišljene rutine održavanja spavaće sobe. Prilikom odabira vrijedi provjeriti karakteristike pojedinog modela, kao i preporuke za održavanje, kako biste odabrali proizvod koji odgovara vašim navikama i potrebama.