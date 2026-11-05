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Čišća i ugodnija spavaća soba

Dok se prilagođavamo hladnijim danima, na jednog nevidljivog sustanara često zaboravljamo

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05. stu. 2026. 10:29
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JYSK
JYSK

S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja sve više vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Zato je važno obratiti pozornost na prostor u kojem spavamo, od redovitog provjetravanja spavaće sobe do održavanja čistoće kreveta.

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Uz nekoliko jednostavnih navika, poput redovitog provjetravanja spavaće sobe i održavanja čistoće kreveta, ugodnijem okruženju za spavanje i kvalitetnijem snu pridonose i pravilan odabir te održavanje popluna i jastuka.

Kada temperature padnu, dom postaje naše utočište od hladnoće. Rjeđe otvaramo prozore, češće uključujemo grijanje, a spavaću sobu nastojimo učiniti što toplijom i udobnijom. Pritom često zaboravljamo da ugodno okruženje za spavanje ne ovisi samo o temperaturi i mekoj posteljini nego i o navikama kojima održavamo prostor i krevet.

Posebnu pozornost zaslužuju kućne grinje, mikroskopski organizmi koji se hrane odumrlim stanicama kože i uspijevaju u uvjetima s dovoljno vlage i topline. Njihovi alergeni kod osjetljivih osoba mogu izazvati kihanje, začepljen nos, svrbež očiju i druge alergijske simptome.

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JYSK

Grinje nije moguće potpuno ukloniti iz doma, ali određenim navikama možemo smanjiti izloženost njihovim alergenima. Redovito provjetravanje spavaće sobe, pranje posteljine i pravilno održavanje kreveta jednostavni su koraci koji u tome mogu pomoći.

Kako održavati spavaću sobu tijekom hladnijih mjeseci?

  • Redovito provjetravajte prostor par puta dnevno dnevno. Kratko i intenzivno provjetravanje pomaže u izmjeni zraka, a važno je pratiti i razinu vlage u domu.
  • Ostavite krevet nepospremljen U jutro nemojte odmah pospremati krevet. Barem na 30 minuta odmaknite poplun i pustite da vlaga nakupljena tijekom noći lakše ispari.
  • Redovito mijenjajte i perite posteljinu. Pridržavajte se uputa na etiketi, a ako materijal dopušta, pranje na 60 °C može pomoći u uklanjanju grinja i dijela alergena.
  • Ne zanemarujte poplune i jastuke. Uz redovito održavanje posteljine, važno je voditi računa i o proizvodima koji su svakodnevno u neposrednom kontaktu s našim tijelom. Jastuke zamijenite svake 2-3 godine

Antialergijski popluni i jastuci su detalji koje treba uzeti u obzir

Pri odabiru proizvoda za spavanje nije važna samo udobnost nego i jednostavnost održavanja. Ako ste osjetljivi na alergene grinja, obratite pozornost na karakteristike popluna i jastuka, njihovo punjenje, mogućnost pranja i upute za njegu. JYSK u svojoj ponudi ima antialergijske poplune i jastuke koji mogu biti dio pažljivo osmišljene rutine održavanja spavaće sobe. Prilikom odabira vrijedi provjeriti karakteristike pojedinog modela, kao i preporuke za održavanje, kako biste odabrali proizvod koji odgovara vašim navikama i potrebama.

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JYSK

U kombinaciji s redovitim pranjem posteljine, provjetravanjem i održavanjem kreveta, pravilan odabir proizvoda za spavanje može pridonijeti ugodnijem i urednijem okruženju za odmor.

Male navike za ugodniji dom

Hladniji dani dobra su prilika da malo više pažnje posvetimo spavaćoj sobi i navikama koje često uzimamo zdravo za gotovo. Redovito provjetravanje, pranje posteljine te pravilno održavanje popluna i jastuka ne zahtijevaju puno truda, a mogu pomoći da prostor u kojem spavamo bude čišći i ugodniji.

Uz nekoliko dobrih navika i odgovarajući odabir posteljine, spavaća soba može biti ugodno mjesto za odmor, bez obzira na godišnje doba.

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