Vulin se javio nakon što mu je avion za Moskvu vraćen u Beograd: "Sve je laž! Da budem pošten, ja sam zaspao"

"Samo smo se probudili, da budem pošten, ja sam zaspao. Spavao sam u avionu, budim se, oni kažu: U Beogradu ste. Kako u Beogradu? Kad smo izašli van, vidim, okupila se policija, specijalci. Ja kažem: 'Kolege, jeste li došli po mene?' Oni se smiju. Kažu: 'Nismo, ministre.' Siđem dolje sa svim ostalim putnicima. Prođem još jednom proceduru sa svim ostalim putnicima. Prođem još jednu proceduru sam. I evo, sad stojim i čekam da nas puste da ponovno uđemo u avion", naveo je Vulin.