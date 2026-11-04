sigurnosna provjera
Vulin se javio nakon što mu je avion za Moskvu vraćen u Beograd: "Sve je laž! Da budem pošten, ja sam zaspao"
Predsjednik Pokreta socijalista u Srbiji Aleksandar Vulin, nakon što je u srijedu navečer vraćen s leta za Moskvu u Beograd, uključio se uživo u program TV Informera iz zračne luke i rekao da je riječ o pokušaju političkog obračuna s njim, kao i da je "laž da je vraćen zbog sigurnosnih provjera".
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"Sve je laž, iživljavanje i pokušaj da ovim novim vlastima dokažu koliko su i ovdje u zračnoj luci spremni, koliko su na braniku njihove ideologije. Dakle, naravno da je sve laž, naravno da su sve teške gluposti. Meni je zaista žao i neugodno, toliko ljudi se vratilo, remete se njihovi životi... remete se njihove obveze zbog pokušaja političkog obračuna sa mnom", rekao je Vulin.
Kako je dodao, "nema ničeg nezakonitog", kao i da je sve "provjereno i pregledano", te je iznio optužbe na račun šefa sigurnosti u zračnoj luci.
"Ja sam potpuno miran"
"Ja sam potpuno miran, znam da sam ispravan. I znate, ja nisam išao u Moskvu turistički, išao sam službeno. Ja tamo idem boriti se da nam se produlji plinski aranžman. Ne meni i vama, nego svim građanima Srbije", naveo je Vulin za Informer.
Opisao je i kako je saznao da će se let za Moskvu preusmjeriti natrag za Beograd.
"Samo smo se probudili, da budem pošten, ja sam zaspao. Spavao sam u avionu, budim se, oni kažu: U Beogradu ste. Kako u Beogradu? Kad smo izašli van, vidim, okupila se policija, specijalci. Ja kažem: 'Kolege, jeste li došli po mene?' Oni se smiju. Kažu: 'Nismo, ministre.' Siđem dolje sa svim ostalim putnicima. Prođem još jednom proceduru sa svim ostalim putnicima. Prođem još jednu proceduru sam. I evo, sad stojim i čekam da nas puste da ponovno uđemo u avion", naveo je Vulin.
Rekao je i da se nada da će uskoro poletjeti za Moskvu.
Podsjetimo, avion Air Serbije na letu JU134, koji je u utorak navečer poletio iz beogradske zračne luke "Nikola Tesla" prema Moskvi, vraćen je u Beograd nakon što je navodno utvrđeno da Aleksandar Vulin nije prošao sigurnosnu provjeru.
Prema neslužbenim saznanjima N1 Srbija, u avionu su bili i direktor Srbijagasa Dušan Bajatović te predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović.
Kompanija Air Serbia priopćila je da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd – Moskva vratio u Beograd nakon što je kompanija od nadležnih službi zračne luke primila informaciju koja je zahtijevala provođenje dodatnih sigurnosnih provjera u vezi s jednim putnikom.
Nova.rs prenijela je da se Vulin, iako nije prošao sigurnosnu provjeru, ipak uspio ukrcati u avion te da mu je u tome navodno netko pomogao.
Naredbu za vraćanje aviona izdao je direktor korporativne sigurnosti beogradske zračne luke Milan Kuč, inače bivši pripadnik Kobri, piše Nova.rs.
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