Nathalie Rayes za N1
Bivša veleposlanica o Trumpu: "Obećao je Ameriku na prvom mjestu, ali nije mu Amerika na prvom mjestu"
Bivša američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes javila se iz Cambridgea za N1 i komentirala američke međuizbore.
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Američka politička karta mogla bi se zaplaviti.
"Još je rano, ali čini se da će demokrati imati val ili cunami. U Georgiji je već izabran demokratki kandidat. Ljudi izlaze na izbore, puno mladih, to je predivna stvar za demokraciju", govori Rayes.
Bivša veleposlanica povezana je s Latinoameričkom zajednicom u SAD-u. "Gajimo velike nade. Biden je postao predsjednik jer je bio popularan među Latinoamerikancima, nažalost, to se nije dogodilo s Kamalom Harris. Latinoamerikanci su u velikom broju izašli na ove izbre, oni nisu ni demokrati ni republikanci, oni gledaju kako im netko pomaže da imaju bolji život", objašnjava Rayes.
Skupo je zdravstvo, stanovanje...
"Američki san je da ljudi mogu kupiti dom, a sad to ne mogu. Trump je obećao Ameriku na prvom mjestu, ali nije mu Amerika na prvom mjestu", kaže Rayes navodeći da je počeo rat u Iranu, miješao se u politiku Venezuele, razdvajao obitelji...
Snimku razgovora pogledajte ispod:
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