Bivša veleposlanica povezana je s Latinoameričkom zajednicom u SAD-u. "Gajimo velike nade. Biden je postao predsjednik jer je bio popularan među Latinoamerikancima, nažalost, to se nije dogodilo s Kamalom Harris. Latinoamerikanci su u velikom broju izašli na ove izbre, oni nisu ni demokrati ni republikanci, oni gledaju kako im netko pomaže da imaju bolji život", objašnjava Rayes.