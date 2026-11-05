Brazil
VIDEO / Snažan tornado razorio zračnu luku: Krovovi letjeli na sve strane, ima ozlijeđenih
Snažan tornado pogodio je u srijedu brazilsku saveznu državu Santa Catarinu i razorio infrastrukturu zračne luke u gradu Chapecóu. Nove snimke iz zraka otkrivaju razmjere razaranja, a tvrtka Voe Xap, koja upravlja zračnom lukom, obustavila je sve operacije, uključujući polijetanja i slijetanja, do daljnjega.
Unutarnja konstrukcija terminala urušila se pod silinom vjetra. Oštećeni su i hangari te glavna zgrada terminala, gdje vatrogasci rade na uklanjanju ruševina.
Na snimkama iz zraka, koje su zabilježene dronovima, mogu se vidjeti i brojni objekti na području zračne luke kojima je vjetar odnio krovove. Dijelovi jednog od oštećenih krovova pali su na manji zrakoplov.
U priopćenju je tvrtka koja upravlja zračnom lukom pozvala putnike da zasad ne dolaze u zračnu luku.
"Tehničke ekipe upravitelja nalaze se na terenu, gdje provode detaljan pregled infrastrukture i poduzimaju potrebne mjere kako bi se promet što prije normalizirao", priopćila je tvrtka, prenosi CNN Brazil.
Tornado prekinuo polijetanje zrakoplova
U trenutku kada je tornado zahvatio zračnu luku, zrakoplov brazilske kompanije Azul, na letu broj 4274, pripremao se za polijetanje. Pilot i kopilot morali su prekinuti polijetanje.
Na videosnimci koju je CNN-u Brasil ustupio Portal Chapecó zabilježen je trenutak prolaska tornada. Na snimci se vidi zrakoplov koji se već nalazi na pisti kada se vremenski uvjeti počinju naglo pogoršavati. Slika postupno postaje sve tamnija, a čuje se i snažna buka.
Tijekom komunikacije s kontrolnim tornjem posada govori o prekidu polijetanja:
"Na pisti smo i ništa ne vidimo. Stojimo, zrakoplov se jako trese i pomiče. Zaustavili smo se na pisti, zrakoplov se pomiče. Čekamo da se uvjeti poboljšaju kako bismo se vratili. Procijenit ćemo postoje li uvjeti za ulazak."
Dva tornada u saveznoj državi Santa Catarina
Civilna zaštita savezne države Santa Catarina potvrdila je da su tijekom snažnog nevremena na zapadu države nastala dva tornada, jedan u Chapecóu, a drugi u Xanxerêu.
Saveznu državu od nedjelje pogađaju obilne kiše, snažan vjetar i tuča. Dosad je pogođeno 58 gradova i općina, a oštećeno je 1438 stambenih objekata. Četiri su općine proglasile izvanredno stanje.
Meteorološka postaja državne službe za zaštitu i civilnu obranu (SDC/SC) zabilježila je udare vjetra brzine 93 kilometra na sat, dok je postaja Nacionalnog meteorološkog instituta (INMET), smještena u drugom dijelu grada, izmjerila udare od čak 126 kilometara na sat.
Do 19 sati zabilježeno je 200 intervencija izravno povezanih s nevremenom. Ukupno su ozlijeđene 24 osobe, a posljedice nevremena osjetilo je oko 47.000 stanovnika.
Oštećeno je i 86 obrazovnih te 20 zdravstvenih ustanova. U gradu Rio Negrinho potvrđena je smrt jedne osobe nakon urušavanja benzinske postaje.
Prema podacima vatrogasne službe, više od 200 vatrogasaca angažirano je diljem savezne države na intervencijama i ublažavanju posljedica obilnih kiša.
Najavljene nove obilne kiše
Kiša će tijekom noći i ranih jutarnjih sati nastaviti padati na sjeveru savezne države Santa Catarina, dok se od poslijepodneva očekuje postupna stabilizacija vremena.
Međutim, od petka navečer dolazak nove hladne fronte mogao bi donijeti nova snažna nevremena, a nestabilno vrijeme moglo bi se nastaviti i tijekom vikenda.
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