Europolova konferencija
Božinović: Ilegalna proizvodnja droga sve veća prijetnja okolišu
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je u srijedu u Opatiji da ilegalna proizvodnja sintetskih droga predstavlja i ozbiljan rizik za okoliš te istaknuo važnost međunarodne i međuinstitucionalne suradnje u suzbijanju organiziranog kriminala, priopćio je MUP.
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Otvarajući četvrtu Europolovu konferenciju o kriminalitetu protiv okoliša i njegovoj povezanosti s kriminalitetom droga, koju suorganiziraju hrvatska policija i Europol, ministar Božinović je upozorio da kemijski otpad iz ilegalnih laboratorija može dugoročno ugroziti tlo, vodu i zdravlje ljudi.
Podsjetio je na policijsku operaciju Forma, tijekom koje je na zagrebačkom području otkriven veliki ilegalni laboratorij za proizvodnju amfetamina, istaknuvši da suzbijanje takvog kriminala istodobno pridonosi zaštiti okoliša.
Iako takvi oblici kriminaliteta u Hrvatskoj još nisu široko rasprostranjeni, potrebno je djelovati preventivno, poručio je ministar.
"Kriminalne organizacije ne organiziraju svoje aktivnosti prema nadležnostima naših institucija. Zato ni naš odgovor ne smije biti ograničen tim podjelama", naglasio je, istaknuvši važnu ulogu Europola u razmjeni informacija i jačanju europske sigurnosti, navodi se u MUP-ovu priopćenju.
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