"kamioni kokaina"
Božinović o Frankoviću: Bio je malo lepršav, ali dobro je da se govori o problemu droga
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, referirajući se u srijedu na izjavu dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o raširenosti konzumacije kokaina u Hrvatskoj, rekao je kako je dobro da se o tome govori u javnosti, dodavši da je policija lani zabilježila gotovo 12.000 zapljena.
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"Uz to je podneseno više od 8.000 prekršajnih i gotovo 3.000 kaznenih prijava, odnosno više od 30 dnevno", rekao je Božinović dodajući da policija može privremeno ukloniti drogu s cesta, ali da dugoročno rješavanje problema droge i onih koji je preprodaju nije u njezinoj nadležnosti, nego u nadležnosti drugih institucija.
"Droge je više nego ikad, ali poruka društva, države, je: što se događa s onima koji na tome ostvaruju profit i truju našu mladost", istaknuo je ministar.
Komentirajući Frankovićevu izjavu da u svakoj instituciji u Hrvatskoj ima najmanje deset posto konzumenata kokaina, Božinović je ocijenio kako je gradonačelnik u tom dijelu bio „malo lepršav”, ali da je očito želio upozoriti na problem.
Dodao je da nema testiranja ni psihotestova za politiku, a na pitanje novinara bi li se i u Ministarstvu unutarnjih poslova moglo provesti testiranje na droge, odgovorio je da je MUP jedna od institucija koja provodi aktivnosti suzbijanja droge.
"Dobro je da se u javnosti govori o temi droga. To i mi radimo s pozicije Ministarstva unutarnjih poslova, i sam osobno to radim", rekao je Božinović.
Upozorio je i na podatak da gotovo 70 posto kaznenih presuda završava uvjetnim kaznama, prema statistici Državnog zavoda za statistiku, a ne policijskim podacima.
Na pitanje novinara predstavlja li Frankovićeva izjava temelj za pokretanje istraga, Božinović je odgovorio da MUP kontinuirano upozorava na problem droga te da je i sam više puta bio prozivan zbog isticanja kako je riječ o društvenom problemu u čijem rješavanju sve institucije moraju dati svoj doprinos.
Općinski državni odvjetnik u Dubrovniku Ante Vetma potvrdio je ranije danas da tužiteljstvo provodi izvide u vezi izjava dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića iznesenih na sjednici gradskog vijeća o konzumaciji kokaina u hrvatskim institucijama.
Franković je na problem konzumacije kokaina upozorio još u listopadu prošle godine. "Kamione kokaina" opet je spomenuo u subotu na sjednici Gradskog vijeća Dubrovnika, ali je i ustvrdio da, prema njegovoj procjeni, ne postoji institucija u Hrvatskoj u kojoj nema barem deset posto konzumenata, spominjući pritom sudove, Državno odvjetništvo, Hrvatski sabor i političke institucije.
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