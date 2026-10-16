VOZAČ KAŽNJEN
FOTO / Automobil s ruskom zastavom i dvoglavavim orlom uznemirio Brođane: Oglasila se i policija
Crni BMW njemačkih registarskih oznaka, ukrašen ruskom zastavom i nizom upečatljivih simbola, privukao je pozornost na parkiralištu McDonald'sa u Slavonskom Brodu.
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Fotografije automobila dostavljene redakciji pojavile su se u vrijeme kada je policija izvijestila o kažnjavanju njemačkog državljanina zbog isticanja spornih obilježja na vozilu na autocesti A3.
Prema priopćenju Policijske uprave brodsko-posavske, policijski službenici 15. listopada oko 11:30 zaustavili su i kontrolirali automobil kojim je na autocesti A3, nedaleko od Slavonskog Broda, upravljao 45-godišnji njemački državljanin, prenosi 035portal.
Tijekom kontrole utvrđeno je da su na vozilu bili istaknuti naljepnica sa zastavom strane države i crtež neprimjerenog sadržaja. Policija je ocijenila da takva obilježja narušavaju javni red i mir te vrijeđaju osjećaje građana.
Vozač je zbog prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kažnjen sa 700 eura, a kaznu je odmah platio.
U međuvremenu su se pojavile fotografije crnog BMW-ova SUV-a snimljenog na parkiralištu McDonald'sa u Slavonskom Brodu.
Automobil ima njemačke registarske oznake, a na njegovoj se haubi nalazi veliki prikaz ruske zastave s dvoglavim orlom. Na bočnoj strani istaknut je križ, dok su na stražnjem bočnom staklu također vidljivi zastava i natpis.
Zbog takvih obilježja, ali i činjenice da je riječ o automobilu s njemačkim registracijama, postavlja se pitanje je li upravo to vozilo povezano s policijskom intervencijom na autocesti A3.
Naime, opis automobila s fotografija djelomično se podudara s informacijama koje je objavila policija. Ipak, u službenom priopćenju nisu navedeni marka i model zaustavljenog vozila, njegove registarske oznake ni država čija je zastava bila istaknuta.
Stoga se zasad ne može potvrditi da je BMW fotografiran na parkiralištu McDonald'sa isti automobil čiji je vozač kažnjen na autocesti u blizini Slavonskog Broda. Premda postoje određene sličnosti, za utvrđivanje povezanosti dvaju događaja potrebna je dodatna službena potvrda.
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