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SVE ČEŠĆI PRIZOR NA CESTAMA

Nova automobilska opsesija Hrvata? Prodaja jedne marke snažno raste: "Sve ih je više na ulicama, ne kužim..."

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N1info
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28. ruj. 2026. 19:48
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Luka Batelic/PIXSELL

BMW je posljednjih godina sve češće prizor na hrvatskim cestama, a rasprava na Redditu pokušala je odgovoriti na pitanje zašto je upravo ta marka toliko popularna među domaćim vozačima.

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Korisnik Reddita podijelio je svoje zapažanje s otoka Krka, gdje je, kako navodi, primijetio velik broj novih BMW-ova s hrvatskim registracijama. Posebno su mu za oko zapeli modeli M2 i M4, pa se zapitao zbog čega je BMW toliko tražen u Hrvatskoj, dok mu se čini da Audi i Mercedes nemaju jednaku razinu poželjnosti, prenosi Večernji list.

Rasprava se ubrzo proširila na podredditu croautomobili, a dio korisnika istaknuo je kako popularnost BMW-a nije samo hrvatski fenomen. Prema njihovim komentarima, marka je i globalno vrlo zastupljena među sportskim cestovnim automobilima.

Kako je kod nas BMW postao toliko zeljen auto?
by u/Alarming-Try-5419 in croautomobili

Kao jedan od glavnih razloga popularnosti korisnici navode omjer performansi i opreme koji BMW nudi u sportskom segmentu. Jedan od komentatora istaknuo je da izbor nije velik za one koji žele sportski automobil sa stražnjim pogonom po razumnoj cijeni, dok M modeli nude vrlo snažne performanse koje druge marke naplaćuju znatno više.

Podaci o prodaji također pokazuju rast interesa za BMW u Hrvatskoj. Početkom 2026. prodaja te marke porasla je za 67,6 posto u odnosu na godinu ranije. Uz to, BMW je za ovu godinu najavio sedam novih modela.

"BMW se kupuje i zbog prestiža i želje za dokazivanje"

No, dio sudionika rasprave smatra da se BMW često kupuje i zbog prestiža te želje za dokazivanjem. Jedan korisnik pritom se prisjetio povijesti marke u Hrvatskoj i njezine popularizacije početkom 1990-ih, kada su novu vlast dotadašnji službeni Mercedesovi automobili zamijenili BMW-ovima. Time je, prema njegovu tumačenju, marka dobila status modernog elitnog simbola.

Popularnost BMW-a povezuje se i s nekim negativnim statistikama. Prema podacima platforme carVertical, BMW je marka čija su vozila u Hrvatskoj najčešće evidentirana kao oštećena. Od provjerenih vozila njih 84,9 posto imalo je zabilježeno oštećenje.

Stručnjaci to objašnjavaju time da cjenovno dostupnije rabljene BMW-ove često kupuju mlađi i manje iskusni vozači koji žele ostaviti dojam. Dio korisnika Reddita istodobno je kritizirao noviji dizajn BMW-a i zamjenu nekadašnjih šestocilindarskih motora manjim motorima.

Unatoč tome, prema raspravi na Redditu, vozna dinamika po kojoj je BMW prepoznat i dalje je jedan od razloga zbog kojih marka uživa veliku popularnost među hrvatskim vozačima.

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