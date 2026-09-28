Nova automobilska opsesija Hrvata? Prodaja jedne marke snažno raste: "Sve ih je više na ulicama, ne kužim..."

Korisnik Reddita podijelio je svoje zapažanje s otoka Krka, gdje je, kako navodi, primijetio velik broj novih BMW-ova s hrvatskim registracijama. Posebno su mu za oko zapeli modeli M2 i M4, pa se zapitao zbog čega je BMW toliko tražen u Hrvatskoj, dok mu se čini da Audi i Mercedes nemaju jednaku razinu poželjnosti, prenosi Večernji list.