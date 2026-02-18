Srpski Youtuber slupao BMW vrijedan 200.000 eura

Poznati YouTuber Bojan Simonović, poznat kao Simi, doživio je tešku prometnu nesreću u Novom Sadu oko 4 sata jutros, saznaje "Blic".
Prometna nesreća dogodila se na Bulevaru oslobođenja u Beogradu, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW-om M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 eura.
U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, a kako neslužbeno doznaje Nova, udario je u parkirana vozila.
