smrt na jankomiru
Pravilnik o postupanju na psihijatriji: Nije dozvoljeno pritiskati prsa, vrat ili trbuh
Pravilnik mora poštivati svaka psihijatrijska ustanova, odnosno njeni zaposlenici.
Smrt Josipa Kristiana Periša (32) otvorila je niz pitanja prilikom postupanja koja su dovela do njegove smrti. Prema važećem Pravilniku o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama iz 2015. godine, detaljno je propisano što se smije, a što ne smije činiti s pacijentom koji pokazuje otpor.
Pravilnik mora poštivati svaka psihijatrijska ustanova, odnosno njeni zaposlenici.
Prisila ne smije biti neopravdana medicinski
Tako se navodi da mjere prisile mogu se primijeniti u osobito hitnim slučajevima ozbiljnog i izravnog ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života, zdravlja ili sigurnosti, odnosno kad je to jedini način sprečavanja pacijenta da svojim postupcima ugrozi svoj ili tuđi život, zdravlje i sigurnost. Prisila nipošto ne smije biti medicinski neopravdana, i ne smije biti sredstvo stege ili odmazde zaposlenika prema pacijentu. Prema svakom pacijentu treba se odnositi s poštovanjem i dostojanstvom. Nisu dopušteni postupci koji diskriminiraju ili vrijeđaju ljudsko dostojanstvo, u verbalnom ili fizičkom obliku.
Moguće su dvije mjere prisile - sputavanje (fiksacija) i izolacija.
Prije odluke o primjeni mjere prisile, kad god je to moguće, potrebno je obaviti razgovor s pacijentom i omogućiti mu da izrazi svoje probleme, osjećaje i uzroke njegovog ponašanja, kaže pravilnik.
Također se navodi da se pacijentu se trebaju odrediti granice dopuštenog ponašanja bez prijetnji, i iz njegove okoline ukloniti sve što ga razdražuje te da razgovor treba obaviti u mirnoj sobi bez prisustva drugih pacijenata.
Nakon razgovora, potrebno je utvrditi postoji li potreba pacijenta za farmakoterapijom, i ako postoji, treba ju primijeniti sukladno uputi doktora medicine. Prije odluke o primjeni mjere prisile potrebno je izvršiti procjenu simptoma i stanja pacijenta, utemeljenu na anamnezi pacijenta, lijekovima koje uzima i najnovijim laboratorijskim nalazima.
Odluku donosi psihijatar, sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, kao krajnju mjeru kada sve poduzeto u pripremnom postupku nije postiglo učinak. U slučaju iznimne žurnosti, odluku o primjeni mjera prisile mogu donijeti doktor medicine druge specijalnosti ili medicinska sestra/medicinski tehničar, o čemu su obvezni odmah obavijestiti psihijatra.
Pravilnik propisuje i s čim se fizičko sputavanje provodi i gdje se obavlja (magnetni remen, magnetni pojas, kožni remen za zglobove, platnene vezice i zaštitna košulja) te brzo smirivanje kemijskim putem, odnosno sedaciju.
Pet tehničara provodi sputavanje
U slučaju žurnosti primjene mjere sputavanja koju su odredili doktor medicine druge specijalnosti ili medicinske sestre/medicinski tehničari, psihijatar je obvezan u roku od jednog sata od primitka obavijesti o izvršenoj mjeri sputavanja doći i osobno procijeniti pacijentovo psihofizičko stanje te donijeti odluku o daljnjoj potrebi za primjenom mjere i dati smjernice za daljnje postupanje s pacijentom.
Propisano je da primjene mjere sputavanja provodi najmanje pet medicinskih sestara/medicinskih tehničara u timu, a sam postupak traje 15-20 minuta. Postupak mora biti proveden brzo i bez oklijevanja, kao rutinska i regularna procedura, uz prethodnu procjenu u kojim točkama je potrebno sputavanje (u 4 točke – obje ruke i noge, u 3 točke – obje ruke ili noge i jedna ruka ili noga, u 2 točke – ruka i noga na suprotnoj strani, u 1 točki – najčešće ruka, prsa).
Maksimalno vrijeme na koje se može odrediti sputavanje je 4 sata. Nakon 4 sata psihijatar ponovno procjenjuje potrebu za daljnjim sputavanjem.
Ukupno vrijeme sputavanja ne smije biti dulje od 24 sata. Nakon isteka 24 sata psihijatar je obvezan izvršiti obilazak pacijenta i ponovno procijeniti psihofizičko stanje pacijenta.
Na početni znak voditelja tima svaki član tima preuzima kontrolu pokretanja jednog ekstremiteta, a agresivni pacijent se obuhvaća odostraga kako bi mu se blokirale ruke i istovremeno zglobovi koljena i oba lakta, radi sprječavanja ozljede.
Pacijent se spusti na pod, a voditelj tima kontrolira pacijentovu glavu da spriječi ozljeđivanje pacijenta ili zdravstvenih radnika ustanove. Nikakav pritisak se ne smije primjenjivati na vrat, prsa ili trbuh', stoji u članku deset Pravilnika.
Pacijent se s poda podiže na krevet i postavlja u ležeći položaj na leđima, a najprije se veže zdjelični pojas, zatim ručni zglobovi i nakon toga skočni zglobovi. Vezivanje se provodi uvijek na velikim zglobovima kako bi se mogla primijeniti farmakoterapija i kako bi uvijek bio dostupan intravenski put. Pritom se mora paziti na čvrstoću zategnutosti fizičkih pomagala (ne stegnuti prejako niti prelabavo).
Vezivanje u košulji
Vezivanje se može provesti oblačenjem pacijenta u zaštitnu košulju. Kako se pacijent smirujem tako se smanjuje i broj točaka sputavanja, ako je procjena takva da se može osloboditi samo jedna točka sputavanja. U slučaju da nema mogućnosti smanjenja broja točaka sputavanja, povremeno se oslobađaju jedna po jedna točka sputavanja i to naizmjenično svakih sat vremena, kad se obvezno masiraju ili razgibavaju radi održavanja cirkulacije i sprečavanja oštećenja ekstremiteta.
Sputanom pacijentu u pravilu se omogućava razgibavanje svaka dva sata po 15 minuta i obavljanje ostalih potreba pod nadzorom zdravstvenih radnika.
Propisani su također načini hranjenja i davanje tekućine u takvim situacijama, ali da takva soba bude pod videonadzorom, prenosi tportal.
Zaključno se navodi da je Ustanova je obvezna donijeti strategiju prevencije nasilja na radnom mjestu i kontinuirano educirati zdravstvene radnike u svrhu ranog prepoznavanja eskalacije ponašanja pacijenta i stjecanja vještina brzog postupanja u slučaju incidenta.
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