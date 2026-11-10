Pravilnik o postupanju na psihijatriji: Nije dozvoljeno pritiskati prsa, vrat ili trbuh

Tako se navodi da mjere prisile mogu se primijeniti u osobito hitnim slučajevima ozbiljnog i izravnog ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života, zdravlja ili sigurnosti, odnosno kad je to jedini način sprečavanja pacijenta da svojim postupcima ugrozi svoj ili tuđi život, zdravlje i sigurnost. Prisila nipošto ne smije biti medicinski neopravdana, i ne smije biti sredstvo stege ili odmazde zaposlenika prema pacijentu. Prema svakom pacijentu treba se odnositi s poštovanjem i dostojanstvom. Nisu dopušteni postupci koji diskriminiraju ili vrijeđaju ljudsko dostojanstvo, u verbalnom ili fizičkom obliku.