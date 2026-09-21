SDP-ov zastupnik
Jakšić: Zašto je HDZ Vučića dočekao u Dubrovniku kao da je sljedeći kandidat za blaženika?
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je SDP-ov potpredsejdnik Sabora i gradonačelnik Koprivnice, Mišel Jakšić. Komentirali su, među ostalim, novi izborni plan SDP-a i Možemo predstavljen ovoga vikenda.
"Veseli me da smo izazvali toliku količinu reakcija; jer, ako je nešto toliko benigno i bezvezno – govorim sada o našim konkurentima – zašto se onda time bave i to komentiraju? HDZ je uvjeren da radi savršeno, samo ga malo muči da građani to savršenstvo ne vide, a sve manje i manje mu vjeruju", kaže Mišel Jakšić, komentirajući reakcije na predstavljanje plana koaliranja na parlamentarnim izborima SDP-a i Možemo.
„Zajedno imamo snagu potrebnu za pobjedu“
"Što se tiče plana i programa, to je nešto što se još brusi. To je nešto što će u narednim mjesecima, po poglavljima, biti predstavljeno hrvatskim građanima. To je najavljeno i na samoj presici, to je sljedeći veliki zadatak za sve nas", dodao je.
Kaže kako je njegova stranka spremna za parlamentarne izbore, ali da je pred njima još puno rada.
"Sretan sam što taj projekt sada ide prema svome kraju, ali taj kraj je zapravo početak nečeg novog, većeg i snažnijeg: zajedno s još ponekim partnerima idemo na parlamentarne izbore. Siguran sam da zajedno imamo snagu koja je potrebna da pobijedimo na parlamentarnim izborima, kada god oni bili, mogu biti i sutra. Da bismo zajedno mijenjali Hrvatsku na bolje."
"Ovo je blok za promjenu Hrvatske na bolje. Potencijalni partneri bit će pozvani, ali to ostavimo narednim koracima. Prvi je napravljen, sada samo malo strpljenja", dodao je Jakšić.
„Bježati od nepopularnih poteza nije odgovorno“
Ne smatra da političke stranke koje zagovaraju promjene nemaju šanse na izborima, a to argumentira svojim iskustvom kao gradonačelnik Koprivnice.
"Ja sam 10 godina gradonačelnik, bilo je tu teških i nepopularnih poteza, ali nakon svega toga i dalje dobivamo izbore. Zašto? Zato što znamo što radimo. Naravno da možeš pogriješiti, ali bitno je da znaš koji je tvoj cilj. Bježati od nekih nepopularnih poteza jer će te netko tri dana napadati na Facebooku nije odgovorno ako želiš građanima isporučivati rezultate", kaže Jakšić.
"Ako imaš dovoljno vjere, hrabrosti i energije da to sve provedeš, siguran sam da svaka promjena može biti jasno iskomunicirana građanima. U konačnici, možda ja na to gledam krivo, ali uvjeren sam da je građanima dosta ovog sustava kakvog danas imamo. Vrh te sante leda je ovo što se dogodilo u Gospiću, Varaždinu i još nekim krajevima. Postalo je apsolutno jasno da je mafija pod pokroviteljstvom HDZ-a narušavala interese, zdravlje i budućnost građana ove zemlje."
„Afera s otpadom samo je vrh sante leda“
Osvrnuo se detaljnije i na aferu s ilegalnim otpadom u Gospiću. To predstavlja, kako kaže, samo vrh sante leda.
"To je samo vrh sante leda, možemo pričati i o zdravstvu i o pravosuđu i brojnim drugim temama. Jasno je da taj sustav pod HDZ-om ne funkcionira, a najveća travestija je da ne postoji volja kod HDZ-a da taj sustav funkcionira. Oko toga se slaže velika većina građana ove zemlje, onda je jasno da se stvari moraju mijenjati", kaže Jakšić.
"Ako nešto mijenjaš, naravno da tu ima novih, nepopularnih poteza, svaka promjena kod građana izaziva određenu skepsu, ljudski je da se bojimo promjena. Ali želimo mijenjati sustav, želimo Hrvatsku koja će biti puno bolja i kvalitetnija za građane nego što je danas", dodao je.
HDZ-ove usporedbe s Planom 21
Ukratko se osvrnuo na komentar Krunoslava Katičića na izborni plan SDP-a i Možemo; HDZ-ov političar, naime, poručio je kako je riječ samo o recikliranju poznatog Plana 21, političko-ekonomskog programa Kukuriku koalicije iz 2011.
"Na sitne podmetalice ne bih se osvrtao, drago mi je da kolege iz HDZ-a znaju napamet 'Plan 21', pa mogu analizirati reciklira li se on ili ne. Ali zato više ne znaju da im je predsjednik stranke bio Ivo Sanader ili Tomislav Karamarko, toliko o tome i toliko o njima."
Uspon radikalne desnice kao upozorenje političkim elitama
Na europskoj političkoj razini, nedavne uspjehe njemačke radikalne desnice vidi kao upozorenje, ali i kao znak neuspjeha dominantnih političkih opcija.
"Nisam pobornik teze da se događa nekakva dramatična fašizacija Europe. Obični građani izuzetno su razočarani ponašanjem političkih elita, od Bruxellesa pa prema dolje. Smatraju se izdanim. Od velike financijske krize 2008., pa preko ratova i pandemije jedini siguran put je taj da su siromašni postajali još siromašniji (jer svi moramo stegnuti remen, ne može bolje), dok su si predstavnici financijskih i političkih elita isplaćivali bonuse jer su nas, eto, super vodili kroz krize", kaže Jakšić.
"Kada to zbrojiš i oduzmeš, obični ljudi su jako razočarani u to kako funkcioniraju političke i financijske institucije. Ovo što se događa u Njemačkoj treba svima nama biti poruka kako promijeniti način ponašanja politike. Evidentno je da je ovo što danas živimo u Europi i svijetu nešto u što građani više ne vjeruju."
„HDZ se svaki put pokušava sakriti iza zastave“
U to društvo Jakšić u Hrvatskoj pridodaje HDZ i njegovu dugogodišnju vladavinu.
"Komuniciraju da je to antihrvatska histerija, jer u borbi za okoliš mi svi želimo vratiti Jugoslaviju? Ali onda se postavlja pitanje: gdje je HDZ bio tijekom sahrane Ratka Mladića? Osim simboličkih poruka. Jesu li išta pokrenuli u Bruxellesu, gdje je njihov veliki saveznik Emmanuel Macron... par dana kasnije prima Aleksandra Vučića i grli se s njim kao da su od iste majke rođeni? Gdje je taj suverenizam?", pita se.
"Nikome ne dozvoljavam da me uvjerava da voli Hrvatsku više od mene kao što nikome nemam potrebu nametati priču da ja volim Hrvatsku više od njega. To je demokratsko pravo svih nas. HDZ je slomio sustav; na otpadu, sportu, masi drugih grana. Ali oni misle da će im svaki puta proći to da pošalju poruku prema Srbiji i sakriju se iza zastave. Da viču: imamo Hrvatsku, volimo Hrvatsku. Ja sam uvjeren da to u današnjoj Hrvatskoj više proći neće."
„Gdje je taj HDZ-ov suverenizam?“
Što se tiče izjave Gordana Jandrokovića da je hrvatska ljevica anacionalna i porfirijska, Jakšić kaže:
"Zašto je HDZ prije nekoliko godina Vučića dočekao u Dubrovniku kao da je sljedeći kandidat za blaženika? Tumačili su nam u Saboru da ga vode na pravu stranu povijesti, jer mi smo svi protiv Rusije i moramo njega dovući da bude protiv Rusije. Nisu napravili na tom polju ništa. Sjećamo se što su sve pričali o Rafaleima, a njihovi saveznici sada vode Vučića po Europi, u jeku parlamentarne kampanje u Srbije.
Vučić je na kraju od Francuske dobio bolje avione nego mi, dobiva bolju vojnu opremu od nekih naših navodnih saveznika, poput Izraela, nego što dobivamo mi. Par dana nakon sahrane Ratka Mladića, Macron prima Vučića u Parizu i s njim se grli i ljubi", kaže Mišel Jakšić.
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