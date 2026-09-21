Jakšić: Zašto je HDZ Vučića dočekao u Dubrovniku kao da je sljedeći kandidat za blaženika?

"Ako imaš dovoljno vjere, hrabrosti i energije da to sve provedeš, siguran sam da svaka promjena može biti jasno iskomunicirana građanima. U konačnici, možda ja na to gledam krivo, ali uvjeren sam da je građanima dosta ovog sustava kakvog danas imamo. Vrh te sante leda je ovo što se dogodilo u Gospiću, Varaždinu i još nekim krajevima. Postalo je apsolutno jasno da je mafija pod pokroviteljstvom HDZ-a narušavala interese, zdravlje i budućnost građana ove zemlje."