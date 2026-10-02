HDZ raspustio općinski odbor jer je većina članova podržala smjenu načelnika uz kojeg je bio SDP

Ivo Cagalj/PIXSELL

Raspušten je Općinski odbor HDZ-a Baška Voda jer je dio članova podržao inicijativu o smjeni načelnika Vjekoslava Radića koji je od nedavno ponovno član HDZ-a, a na prošlim je lokalnim izborima izabran kao nezavisni kandidat, potvrđeno je u Županijskom odboru HDZ-a.

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Odluka o raspuštanju Općinskog odbora HDZ-a Baška Voda donesena je na traženje Predsjedništva Općinskog odbora HDZ-a Baška Voda, izjavio je Hini Jakov Vetma. dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Kazao je kako HDZ poštuje različita mišljenja i demokratsku raspravu, ali članstvo u stranci podrazumijeva političku odgovornost i poštivanje odluka stranačkih tijela.

"Ovom odlukom želimo otvoriti prostor za novi početak, konsolidaciju i snažniji HDZ u Baškoj Vodi", poručio je Vetma.

Županijski odbor imenovao je u četvrtak Povjerenstvo HDZ-a Baška Voda koje će voditi Marko Lozić, dosadašnji predsjednik stranačkog Općinskog odbora.

Povjerenstvo je, kako je objašnjeno, privremeno je rješenje za iduće razdoblje od šest mjeseci.

Načelnik općine Vjekoslav Radić ponovno se učlanio u HDZ, nakon što je na prošlim lokalnim izborima bio nezavisni kandidat uz podršku Nacionalne liste mladih i SDP-a.