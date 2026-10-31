JANAF dobio produljenje OFAC licence

Slavko Midzor/PIXSELL

Jadranski naftovod (JANAF) poručio je u subotu da novo produljenje američke licence za poslovanje s Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 11. prosinca potvrđuje odgovorno i transparentno poslovanje JANAF-a te usklađenost s međunarodnim sankcijama.

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„Novo produljenje OFAC licence potvrđuje da JANAF posluje odgovorno, transparentno i u potpunosti usklađeno s međunarodnim sankcijskim i regulatornim okvirom”, istaknula je Uprava JANAF-a u priopćenju.

Kao operator strateške energetske infrastrukture, JANAF nastavlja osiguravati pouzdanu uslugu svojim partnerima te davati važan doprinos sigurnosti i stabilnosti opskrbe energentima u Hrvatskoj i Europi, poručili su iz Uprave.

Nova licenca omogućuje daljnju provedbu ugovornih aktivnosti JANAF-a s NIS-om do 11. prosinca, u skladu s važećim sankcijskim režimom.

Produljenje licence ostvareno je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i uz podršku američkih pravnih stručnjaka specijaliziranih za međunarodne sankcije, navodi kompanija.

Američko ministarstvo financija izdalo je novu operativnu licencu NIS-u, objavila je u petak ta srbijanska naftna kompanija, kojoj su američke sankcije uvedene zbog većinskog ruskog vlasništva.

Prethodna licenca vrijedila je do 30. listopada, a njezinim produljenjem omogućen je nastavak poslovanja NIS-a i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja se sirovom naftom opskrbljuje i putem JANAF-a.

Nova licenca omogućuje održavanje poslovanja i ugovora, rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, transakcije nužne za sigurnost opskrbe i tehničko održavanje te financijska poravnanja, objavio je NIS.

Washington je početkom 2025. uveo sankcije ruskom energetskom sektoru, koje su zbog ruskog vlasničkog udjela od 56,15 posto obuhvatile i NIS.