Janaf otkrio iznos dobiti za prvih devet mjeseci 2026.

Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je 68,3 milijuna eura ili 70,7 posto prihoda od temeljne djelatnosti, što je za 10,2 posto više od ostvarenja prethodne godine i za 5,2 posto više od planiranih iznosa. Na domaćem tržištu ostvareno je 28,3 milijuna eura ili 29,3 posto prihoda od temeljne djelatnosti Društva, što je za jedan posto manje od ostvarenja prethodne godine i za 3,8 posto više od planiranog.