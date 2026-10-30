rast od 5,7 posto
Janaf otkrio iznos dobiti za prvih devet mjeseci 2026.
Jadranski naftovod (Janaf) u prvih je devet mjeseci ove godine ostvario neto dobit u iznosu od 35,2 milijuna eura, što je rast od 5,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani, navodi se u petak objavljenom financijskom izvješću te tvrtke.
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Ukupni prihodi su iznosili 102,4 milijuna eura i veći su za 6,2 posto.
Prihodi od temeljne djelatnosti transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 96,6 milijuna eura i veći su za 6,7 posto od ostvarenja prethodne godine, a u odnosu na planirane iznose veći su za 4,8 posto zbog više ostvarenih prihoda od transporta nafte.
Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je 68,3 milijuna eura ili 70,7 posto prihoda od temeljne djelatnosti, što je za 10,2 posto više od ostvarenja prethodne godine i za 5,2 posto više od planiranih iznosa. Na domaćem tržištu ostvareno je 28,3 milijuna eura ili 29,3 posto prihoda od temeljne djelatnosti Društva, što je za jedan posto manje od ostvarenja prethodne godine i za 3,8 posto više od planiranog.
Ukupni rashodi su iznosili 59,2 milijuna eura i veći su za 6,1 posto od ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine zbog većeg ostvarenja troškova zaposlenih i materijalnih troškova, osobito troškova električne energije, navodi se u izvješću.
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