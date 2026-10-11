Type 01 prvi je put predstavljen kao koncept 2024. godine, a Jaguar ga opisuje kao svoj naj-aerodinamičniji automobil dosad. Prepoznatljivi ukras u obliku mačke koja skače nestao je s poklopca motora, kao i okrugla prednja svjetla. Novi model odlikuje se uglatijom siluetom i futurističkim izgledom.