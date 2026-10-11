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FOTO, VIDEO / Jaguar napravio radikalan zaokret: Novi električni automobil izaziva podijeljene reakcije
Britanski proizvođač automobila Jaguar predstavio je Type 01, svoj prvi novi model nakon gotovo deset godina. Riječ je o potpuno električnoj luksuznoj limuzini futurističkog dizajna, čija bi cijena trebala iznositi oko 130.000 dolara.
Predstavljanje je održano u New Yorku, uz brojne poznate osobe i influencere. Na pozornici je izvršni direktor Jaguara Rawdon Glover poručio da se marka vraća, što je publika dočekala pljeskom.
Gotovo dvije godine nakon predstavljanja kontroverznog novog logotipa, Jaguar nastavlja s velikom transformacijom. Tvrtka želi napustiti tradicionalni imidž luksuznih automobila i privući mlađe, imućnije kupce koji traže drukčiji način izražavanja prestiža, piše CNN.
Novi dizajn i impresivne performanse
Type 01 prvi je put predstavljen kao koncept 2024. godine, a Jaguar ga opisuje kao svoj naj-aerodinamičniji automobil dosad. Prepoznatljivi ukras u obliku mačke koja skače nestao je s poklopca motora, kao i okrugla prednja svjetla. Novi model odlikuje se uglatijom siluetom i futurističkim izgledom.
Prema dostupnim podacima, automobil bi s jednim punjenjem trebao moći prijeći do 450 milja, odnosno oko 724 kilometra, dok bi do brzine od 100 kilometara na sat trebao ubrzavati za približno tri sekunde.
Automobilska analitičarka Stephanie Brinley smatra da bi novi model mogao biti privlačan kupcima koji luksuz žele pokazati na drukčiji način, a ne kroz tradicionalni dizajn i prepoznatljive simbole prestiža.
Od Jamesa Bonda do borbe za opstanak
Jaguar je nekoć ravnopravno konkurirao Mercedes-Benzu i BMW-u, a dodatnu popularnost stekao je pojavljivanjem u filmovima o Jamesu Bondu. Međutim, tijekom godina izgubio je dio nekadašnjeg sjaja, najprije pod Fordovim, a zatim pod vlasništvom indijske kompanije Tata Motors, koja je Jaguar Land Rover preuzela 2008. godine.
Problemi s vodstvom i zastarjelom ponudom dodatno su oslabili marku. Jaguar je prije dvije godine obustavio proizvodnju većine svojih modela kako bi pripremio potpuno novi početak.
Redizajn iz 2024. izazvao je podijeljene reakcije, no pojedini analitičari smatraju da je kontroverza zapravo povećala zanimanje javnosti za marku. Novi smjer ujedno predstavlja povratak dizajnerskim korijenima Jaguara, koji je u prošlosti bio poznat po elegantnim i upečatljivim sportskim automobilima.
Sad se, međutim, želi pozicionirati u još skupljem segmentu, uz proizvođače poput Aston Martina i Ferrarija.
Skupi električni automobil pred velikim izazovom
Najveće pitanje jest hoće li Jaguar pronaći dovoljno kupaca spremnih izdvojiti šesteroznamenkasti iznos za električnu limuzinu. Tržište luksuznih električnih automobila već je popunjeno modelima poput Porschea Taycana, Mercedesa EQS i Lucida Aira, koji se također suočavaju s prodajnim izazovima.
Ni američko tržište nije bez prepreka. Električni automobili ondje su prošle godine činili nešto manje od deset posto prodaje novih vozila, a potražnja je pod pritiskom nakon isteka federalnog poreznog poticaja za kupce električnih automobila.
Veće mogućnosti za rast mogle bi postojati u Europi i Aziji, gdje je prodaja električnih vozila posljednjih godina snažno rasla.
Jaguar zasad nije objavio prodajne ciljeve za Type 01, čiji se dolazak na tržište očekuje sljedeće godine. Model je tek prvi korak u široj obnovi marke: svi budući Jaguarovi automobili trebali bi biti električni i pripadati sličnom cjenovnom razredu.
Stručnjaci ocjenjuju da je novi model važan početak, ali upozoravaju da jedan automobil neće biti dovoljan za potpuni povratak nekoć slavnog britanskog proizvođača.
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