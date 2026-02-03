pristupačni i solidni
Hrvatsku preplavili novi brendovi automobila iz Kine: Evo koji su najviše uzburkali tržište
Posljednjih godina, kineski automobilski brendovi napravili su svojevrsni “desant” na europsko tržište. Svako malo u Europi se pojavi neki novi “Kinez”, a samo na hrvatskom tržištu, svoje automobile nudi 10 kineskih brendova.
Zanimljivo je, piše Automobiliona, da je od njih deset polovica njih u Hrvatsku stigla prošle godine – neki pompozno na velika vrata, a neki od njih malo tiše…
BYD
Najzvučniji dolazak na hrvatsko tržište u 2025. godini definitivno je napravio BYD, globalni kineski brend koji intenzivno radi na širenju svoje mreže po cijeloj Europi. BYD je na tržište stigao s četiri modela, od čega su tri modela (Seal, Sealion 7 i Seal U) bili čisto električni automobili.
Iako Hrvati nisu baš poznati kao veliki ljubitelji električnih automobila, zanimljivo je da je BYD ugrabio ogroman dio kolača na poticajima za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, koji je krajem prošle godine bio raspisan za pravne osobe.
Svoju ponudu BYD je proširio brojnim plug-in hibridnim modelima, od kojih je najiščekivaniji model Atto 2 koji bi uskoro i službeno trebao biti predstavljen na tržištu.
Omoda&Jaecoo
Drugi veliki kineski brend koji je “uzburkao” tržište je Omoda&Jaecoo. Dolazak ovog brenda na mala je vrata označio i dolazak još jednog kineskog automobilskog giganta – Chery grupacije kojoj Omoda&Jaecoo pripadaju.
Zbog pristupačne cijene i solidnog izgleda, modeli brenda ovog brenda u kratkom su roku zainteresirali hrvatsku javnost. Brend na tržištu nudi električne i hibridne modele.
Zeekr
Kada je krajem 2025. godine na tržište stigao električni premium brend Zeekr, bila je to velika vijest. Naime, Zeekr je prije stigao u Hrvatsku, nego u jednu veliku Njemačku, Italiju ili pak Francusku.
Brend koji je dio Geely grupacije izazvao je velik interes među ljubiteljima električnih automobila. Na tržište su stigli s tri električna modela, od kojih se najviše očekuje od njihovog premium SUV-a Zeekr 7x.
Leapmotor
Početkom ljeta grupacija Emil Frey u Hrvatsku je dovela jedan od mlađih kineskih brendova – Leapmotor.
Leapmotor u ponudi ima električne modele i plug-in hibride s produženim dometom. Iako je trend da su više-manje svi noviji automobili pompozni veliki SUV-ovi, Leapmotor u svojoj ponudi ima možda i najmanji električni model na tržištu – simpatični gradski automobil T03.
XPENG
U 2025. godini na tržište je stigao i brend XPENG. Ovaj tehnološki orijentiran brend premijeru za Hrvatsku, Sloveniju i Mađarsku imao je u Budimpešti, a ponuda im se temelji na trima modelima.
Nedugo nakon premijere, XPENG je u Hrvatskoj otvorio i svoj salon vozila, piše Automobiliona.
