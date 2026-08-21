BRZO SMANJIVANJE RAZLIKE
Električni automobili prvi put jeftiniji od benzinaca. Evo što stoji iza pada cijena
Kada je riječ o električnim automobilima, cijena je dugo bila jedna od najvećih prepreka kupcima, no podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da se taj odnos počinje mijenjati.
Kada govorimo o električnim automobilima, njihov se doseg i dalje često navodi kao jedan od glavnih nedostataka. No kako tehnologija napreduje, domet s novim modelima postupno raste. Istodobno se mijenja i situacija s cijenama.
Novi električni automobili i dalje su skupi jer razvoj nove tehnologije nosi visoke troškove. Upravo je viša početna cijena mnogim kupcima dosad otežavala ostvarivanje ušteda koje donosi korištenje električnog vozila.
Ipak, prema pisanju britanskog Autotradera, situacija se počela mijenjati. Prosječna cijena novog električnog automobila prvi je put pala ispod cijene benzinskog automobila.
Jesu li električni automobili doista jeftiniji?
Veliki popusti proizvođača i trgovaca, poticaji za kupnju električnih vozila te dolazak pristupačnijih modela među glavnim su razlozima zbog kojih bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo biti na putu prema široj električnoj mobilnosti.
Mnogi se vozači zato pitaju treba li iskoristiti trenutačnu situaciju. Odgovor ovisi o tome koje se cijene uspoređuju.
Ako se gledaju prosječne cijene i uspoređuju odgovarajući modeli, električni automobili i dalje su oko 15 posto skuplji od benzinaca. No prije nekoliko godina razlika je iznosila čak 34 posto, što pokazuje koliko se brzo odnos cijena mijenja, piše Andrej Jelušić za portal Automobiliona.
Prosječna cijena pritom predstavlja osnovni iznos koji određuju proizvođači, dok transakcijska cijena pokazuje koliko kupci stvarno izdvajaju. Kada se uračunaju popusti, doprinosi trgovaca i državni poticaji, dobiva se stvarna, odnosno transakcijska cijena.
Prema toj cijeni, prosječni novi električni automobil u Britaniji sada stoji 42.620 funti, odnosno 49.700 eura. Prosječni benzinac košta 43.405 funti ili 50.620 eura. Električni automobili tako su u prosjeku jeftiniji za 915 eura.
Isplati li se kupiti električni automobil?
Početna cijena godinama je bila jedna od najvećih prepreka širem prihvaćanju električnih vozila. Iako razlika još nije u potpunosti nestala, sada se primjetno smanjuje.
Na tržištu se pojavljuje sve više pristupačnih električnih automobila. Broj novih električnih modela u Ujedinjenom Kraljevstvu koji koštaju 30.000 funti, odnosno oko 35.000 eura ili manje, povećao se u odnosu na prošlu godinu – s 31 na oko 40 modela.
Zbog toga električna vozila postaju cjenovno privlačnija nego ranije. Kako njihove cijene postaju konkurentnije, postupno se smanjuje i jedna od glavnih prepreka prelasku na električni automobil – razlika u početnoj cijeni.
Ako proizvođači ili vlade prestanu pružati potporu, prosječna cijena električnih automobila mogla bi ponovno biti viša od cijene benzinaca. Zato bi za one kojima električni automobil odgovara i koji su spremni na promjenu trenutačni uvjeti mogli biti prilika za kupnju.
Dugoročno bi povećanje proizvodnje električnih vozila i širenje ponude modela trebalo dodatno utjecati na pad cijena.
Što treba uzeti u obzir pri kupnji električnog automobila?
Potpuni cjenovni paritet usporedivih modela postići će se tek kada se pune cijene novih električnih i benzinskih automobila izjednače, bez oslanjanja na posebne ponude i državne subvencije. Do tada bi iskorištavanje trenutačnih tržišnih uvjeta moglo biti zanimljiva opcija.
Pri odluci ipak treba uzeti u obzir i druge troškove povezane s vlasništvom automobila. Električno vozilo može donijeti veće uštede po prijeđenom kilometru, ali to vrijedi pod uvjetom da vlasnik ima pristup vlastitoj utičnici.
Važno je i održavanje. Električni automobili općenito imaju manje pokretnih dijelova, što bi s vremenom moglo značiti niže troškove servisiranja.
S druge strane, njihova vrijednost pada nešto brže nego vrijednost benzinskih automobila, što je također potrebno uzeti u obzir prilikom buduće prodaje vozila.
Tek nakon što se sagledaju svi ti čimbenici i procijeni koliko se električni automobil uklapa u način života kupca, može se donijeti razumna odluka.
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