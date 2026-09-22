EXOBOT
U Hrvatsku uskoro stiže novi automobilski brend? I to iz Saudijske Arabije
Europa bi uskoro trebala postati bogatija za još jedan automobilski brend. I ne, ovaj ne dolazi iz Kine, nego iz – Saudijske Arabije.
Naime, u ponedjeljak 21. rujna je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, te ujedno i predsjednik Vlade i predsjednik Upravnog odbora Javnog investicijskog fonda (PIF), predstavio – EXOBOT.
Što je EXOBOT?
EXBOT su električni modeli tvrtke CEER, nacionalnog automobilskog proizvođača Saudijske Arabije. Automobili su to od nacionalnog značaja koji odražavaju strateško usmjerenje Saudijske Arabije prema razvoju naprednog industrijskog sektora. I to u automobilskoj industriji, gdje ih nikada od sada nije bilo, piše Automobiliona.hr.
Ovaj projekt je u skladu s ciljevima inicijative Saudi Vision 2030, te želi staviti Saudijsku Arabiju na globalnu kartu automobilske industrije.
“Predstavljanje prvih vozila kompanije CEER još je jedan korak naprijed u nastojanjima Saudijske Arabije da izgradi održiv i prosperitetan industrijski ekosustav. Time se dodatno osnažuje automobilski sektor kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog rasta. Privlačenjem ulaganja, osnaživanjem domaćih stručnjaka i širenjem uloge privatnog sektora, Saudijska Arabija se dodatno pozicionira kao vodeće regionalno i globalno središte ove industrije“, rekao je prijestolonasljednik bin Salman.
O kakvim je autima riječ?
Limuzina i SUV EXOBOT tek su početak ponude. Jer ova tvrtka planira ponuditi sedam modela koji će biti predstavljeni tijekom sljedećih pet godina.
Ponuda će obuhvaćati vozila srednje veličine i kompaktne modele s različitim vrstama pogona, prilagođene različitim potrebama kupaca. Vozila će se proizvoditi u proizvodnom kompleksu kompanije CEER. Riječ je o najvećem pogonu za proizvodnju automobila na Bliskom istoku i jednom od tehnološki najnaprednijih u svijetu.
Limuzinu i SUV EXOBOT odlikuje prepoznatljiv dizajn nadahnut krajolikom Saudijske Arabije. Dizajne je tako ukorijenjen u kulturi te zemlje i oblikovan u skladu s njezinom vizijom budućnosti.
Vozila su lokalno dizajnirana i razvijena prema najvišim svjetskim standardima, čime dodatno jačaju položaj Saudijske Arabije kao nove značajne sile u globalnoj automobilskoj industriji.
Velika očekivanja
Očekuje se da će CEER do 2034. godine saudijskom BDP-u pridonijeti s osam milijardi američkih dolara, odnosno više od 30 milijardi saudijskih rijala te omogućiti otvaranje kvalitetnih izravnih i neizravnih radnih mjesta.
Ova je objava u skladu s nastojanjima Investicijskog fonda Saudijske Arabije (PIF) da razvije integriran i konkurentan domaći automobilski ekosustav. I to kao jednog od ključnih pokretača gospodarske diversifikacije Saudijske Arabije.
PIF je 2022. godine osnovao CEER kao prvi saudijski automobilski brend, s ciljem razvoja nacionalnog industrijskog ekosustava, privlačenja ulaganja, stvaranja prilika za privatni sektor i povećanja saudijskog BDP-a.
EXOBOT automobili možda još uvijek nisu dostupni u Hrvatskoj. No zato sve ostale aute na našem tržištu, kao i njihove cijene, možete pronaći u našoj Tražilici – OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare