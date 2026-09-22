U Hrvatsku uskoro stiže novi automobilski brend? I to iz Saudijske Arabije

“Predstavljanje prvih vozila kompanije CEER još je jedan korak naprijed u nastojanjima Saudijske Arabije da izgradi održiv i prosperitetan industrijski ekosustav. Time se dodatno osnažuje automobilski sektor kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog rasta. Privlačenjem ulaganja, osnaživanjem domaćih stručnjaka i širenjem uloge privatnog sektora, Saudijska Arabija se dodatno pozicionira kao vodeće regionalno i globalno središte ove industrije“, rekao je prijestolonasljednik bin Salman.