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kineski model

Nijemci tvrde da ovaj auto nudi najbolju vrijednost za novac. Stiže i kod nas

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 11:36
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Geely
Pexels/Ilustracija

Nijemci svake godine biraju najbolje automobile po kategorijama, kao i ukupnog pobjednika koji se onda okiti titulom Njemačkog auta godine.

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Njemački auto godine (GCOTY) je nagrada koju dodijeljuje žiri, a koji okuplja vodeće automobilske novinare i stručnjake iz Njemačke. Cilj im je, kako tvrde, postavilti pouzdano mjerilo kvalitete u industriji, piše Automobiliona.hr.

Žiri svake godine ocjenjuje, testira i nagrađuje nove automobile koji dolaze na europsko tržište, gledajući stvaran napredak u dizajnu, tehnologiji i svakodnevnoj uporabljivosti. Ocjenjuju se svi automobili koji zadovoljavaju kriterije, a najbolji se biraju glasovanjem na temelju procjene unutar njihovih kategorija te u širem, sveukupnom kontekstu.

Najbolji auto po pitanju vrijednosti za novac

Dok se čeka ukupni pobjednik koji bi trebao biti objavljen 2. studenog i koji će ponijeti nagradu Njemačkog automobila godine, znaju se već pobjednici po kategorijama. Tako su Nijemci već izabrali premium auto godine, a prestižnu titulu odnio je električni Mercedes GLC.

To i nije neko iznaneđenje jer Mercedes je njihov domaći premium brend, a GLC je njihov najprodavaniji model.

Geely E2
Geely Hrvatska

Za oko nam je zapela jedna druga kategorija, a tiče se nagrade za Najbolji auto kada je u pitanju vrijednost za novac. Tako je GCOTY Value Award 2027. odnio jedan kineski model – Geely E2.

“Geely E2 nudi najbolju vrijednost među svim vozilima u svim klasama”, priopćili su Nijemci.

Što je Geely E2?

Geely E2 je električni kompakt koji se u Kini zove Geely Xingyuan. U EU prodaje kao Geely E2, a na nekim drugim tržištima, uključujući i britansko, i kao EX2.

Model E2 donosi vrhunski dizajn, naprednu tehnologiju i praktičnost za svakodnevnu upotrebu. Spajajući praktičnost i performanse, Geely E2 pogoni elektromotor od 116 KS, mogućnost brzog punjenja od 30 do 80% u samo 25 minuta te doseg do 325 kilometara.

E2 nudi i prostranu unutrašnjost s pet sjedala. Kinezi tvrde kako straga E2 nudi prostora kao da je riječ o automobilu iz više klase. Cijena unutrašnjost je osmišljena s naglaskom na udobnost, profinjenost i pametna rješenja za pohranu stvari.

Napredna tehnologija obuhvaća multimedijski sustav Flyme Auto, 8,8-inčni vozačev zaslon, glavni ekran od 14,6 inča te bežično brzo punjenje.

Geely E2 ima pogon na stražnje kotače, ubrzava od 0 do 100 km/h za 11,5 sekundi te postiže najveću brzinu od 130 km/h.

Razvijen od temelja kao moderno kompaktno električno vozilo, Geely E2 spaja elegantan vanjski dizajn s kabinom prilagođenom korisniku, naprednom sigurnosnom arhitekturom i sveobuhvatnim paketom pametnih tehnologija.

Koliko košta Geely E2?

U Njemačkoj Geely E2 kreće s cijenom od 19.990 eura. Cijene opremljenijih izvedbi su 23.990 eura za Max i 26.990 eura za Ultra.

Dodajmo i kako Geely E2 stiže uskoro i u Hrvatsku. Tako ćemo uskoro moći otkriti i koliko će ovaj auto, za kojeg Nijemci tvrde da je najbolja vrijednost za novac, koštati i kod nas.

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Teme
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