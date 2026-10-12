Grlić Radman: Hrvatska ne blokira Crnu Goru, nego inzistira na temeljnim pitanjima

Grlić Radman je u svom istupu na sastanku istaknuo važnost stabilnosti zapadnog Balkana za sigurnost cijele Europe te potvrdio snažnu hrvatsku potporu proširenju EU-a, uz dosljedno poštivanje kriterija po zasluzi za članstvo. Upozorio je na zabrinjavajuće političke i sigurnosne trendove u toj regiji, osobito na veličanje ratnih zločina i povijesni revizionizam, naglasivši da takve pojave nisu spojive s europskim vrijednostima.