Bosanac: Vlada je EU sredstva za Centar za gospodaranje otpadom usmjerila u stanovanje i obranu!

"Vrijeme je da idemo u 27 nacionalnih istraživanja jer mislimo da Europska komisija tu može naći novac, to nije preskupo koliko vrijedi i kako bi se mogli orijentirati u kojem će smjeru ići javne politike. Zagovaramo i da se ide puno restriktivnije prema PFAS-u do potpune zabrane, još uvijek se koristi u kemijskoj industriji. Kemijska industrija navodi da postoje spojevi za koje oni nemaju alternative. Među tim spojevima 20-ak sadrži PFAS. Voljeli bi vidjeti trend u Europi koji je vidljiv u Kini i Indiji i da se rade alternative. Ovo je prilika za našu kemijsku industriju da uloži u tehnologiju i da nađemo alternativu. Treća stvar koju tražimo je oko tih žarišta, odlagalište u Gospiću je jedno od njih, ovo su isto požari gdje bi se trebala vidjeti europska solidarnost i da se što prije očiste od PFAS-a", objasnio je Bosanac.