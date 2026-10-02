"Kritična situacija"
Bosanac: Vlada je EU sredstva za Centar za gospodaranje otpadom usmjerila u stanovanje i obranu!
Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o rezultatima europskog istraživanja na PFAS u organizmu, otpadu u Gospiću, a komentirao je i slučaj Romane Jerković.
Od deset građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šest njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva, a među sedam Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih petero, objavio je ranije Gordan Bosanac.
"Zabrinjavajuće"
Naveo je da uzorak nije reprezentativan jer se radi o malom broju testiranih građana, ali da je to signal koji nas usmjerava gdje raditi daljnja istraživanja: "Ono što je još više zabrinjavajući nalaz na razini Europske unije je da TFA, kratki lanac spoja PFAS koji brže izlazi iz tijela, ali je isto tako vječna kemikalija, prisutan u ozbiljnim količinama u krvi svih građana koji su bili testirani. Imamo na razini EU-a zabrinjavajuću činjenicu da je jedna vrsta PFAS spoja prisutna u našim tijelima, a to je vrsta koja je nije regulirana. Četiri spoja koja su izmjerena kod građana Hrvatske su regulirana i zato vidimo da su manje prisutni kod ostatka ljudi."
Zabrana PFAS-a?
Tražit ćete sredstva za testiranja koja bi obuhvatila veći broj građana?
"Vrijeme je da idemo u 27 nacionalnih istraživanja jer mislimo da Europska komisija tu može naći novac, to nije preskupo koliko vrijedi i kako bi se mogli orijentirati u kojem će smjeru ići javne politike. Zagovaramo i da se ide puno restriktivnije prema PFAS-u do potpune zabrane, još uvijek se koristi u kemijskoj industriji. Kemijska industrija navodi da postoje spojevi za koje oni nemaju alternative. Među tim spojevima 20-ak sadrži PFAS. Voljeli bi vidjeti trend u Europi koji je vidljiv u Kini i Indiji i da se rade alternative. Ovo je prilika za našu kemijsku industriju da uloži u tehnologiju i da nađemo alternativu. Treća stvar koju tražimo je oko tih žarišta, odlagalište u Gospiću je jedno od njih, ovo su isto požari gdje bi se trebala vidjeti europska solidarnost i da se što prije očiste od PFAS-a", objasnio je Bosanac.
"Europska komisija mora odgovoriti građanima Gospića"
Osvrnuo se i na odjeke rasprave u Europskom parlamentu s fokusom na utjecaj PFAS-a na zdravlje i okolinu: "Ono što je ključno je da dobijemo odgovor od Europske komisije, a i sami građani Gospića su podnijeli predstavku. Europska komisija im mora odgovoriti i mislim da će to biti prvi put da će dati svoju poziciju je li došlo do povrede europskog prava u slučaju Gospić."
"Kritična situacija"
Zastupnik EP-a rekao nam je kako nije lako riješiti problem koji je nastao s otpadom u Gospiću "Radi se o kritičnoj situaciji i treba tražiti pomoć unutar Europske unije. Dužnost Hrvatske je da se dovedemo u red. Sedam direktiva EU-a nismo dobro prenijeli u naše zakonodavstvo i pod monitoringom smo, Dio oko okoliša smo zanemarili. Vlada je imala priliku reprogramirati EU sredstva, tamo gdje se manje troše usmjeriti gdje se bolje troše, to smo učinili - usmjerili smo ih u stanovanje, obranu, ali od kuda smo uzeli? Uzeli smo ih od stavke ulaganja u Centar za gospodarenje otpadom. Potreban je zamah, a ništa se preko noći ne može riješiti. Vlada ne može pronaći odgovor kako to riješiti. "
"Postali smo Las Vegas za otpad, prepoznato je da se ovdje može lako prebaciti otpad, to su business ljudi nanjušili, ali i kriminalni miljei. Zanemarili smo politiku gospodarenja otpadom", dodao je Bosanac.
Osvrnuo se i na slučaj Romane Jerković, eurozastupnice koja je, kako piše POLITICO, organizirala u prosincu 2024. studijski posjet posvećen zdravstvu. U njemu su sudjelovale njezina sestra, prijateljica koja je povjesničarka umjetnosti te poznanik koji je glumac.
Tijekom boravka počastili su se hranom i pićem u dva gradska gastro-puba i bistroa, a troškovi su dvaput iznosili po 1120 eura te su naplaćeni Socijalistima i demokratima (S&D).
"Teško mi je to komentirati, ali mislim da će to kolegica Jerković morati pojasniti. Svaki zastupnik ima poseban fond za aktivnosti, iz tog fonda sam ja financirao dolazak 10 osoba iz Hrvatske na testiranje. Tim fondom upravlja tajništvo grupe. Taj novac ima smisla i super posluži i mislim da je dobro potrošen novac. Ne mogu komentirati svoju kolegicu i mislim da će ona to morati objasniti hrvatskoj javnosti.
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