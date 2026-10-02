Povišen PFAS kod pet Gospićana. Ministarstvo: "To ne znači da je zdravlje narušeno"

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) ranije je na isti upit Hine odgovorio da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s otpadom otkrivenim u Gospiću, budući da istraživanje pokazuje jedino da su ispitanici nekad u životu bili izloženi PFAS spojevima, ne i njihov izvor ili putove izloženosti. ne znači da je zdravlje narušeno“