Ovo je 13 najvećih Trumpovih laži u prvih mjesec dana mandata

REUTERS/Nathan Howard

Tek mjesec dana prošlo je od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, no on je brzo počeo povlačiti razne poteze. A jednako brzo je i lagao.

U govorima, intervjuima, razgovorima s novinarima i objavama na društvenim mrežama, američki predsjednik ne samo da je pretjerivao, nego je navodio i čiste izmišljotine.

CNN je izdvojio 13 Trumpovih najvećih laži otkako je inauguriran 20. siječnja.

1. Kondomi za Hamas

Kada je glasnogovornica Karoline Leavitt na svom prvom službenom brifingu u Bijeloj kući objavila da je Trump osujetio plan da se potroši 50 milijuna dolara “za financiranje kondoma u Gazi”, odmah je postalo jasno da je ta tvrdnja vrlo dvojbena, a Trumpova administracija nije imala dokaze koji bi to potkrijepili.

Njemački mediji o Trumpovim napadima na Zelenskog: “Je li ga Putin u stanju kontrolirati?” Trump: Treći svjetski rat nije tako daleko

Ne samo da je Trump sljedeći dan ponovio tu tezu o 50 milijuna dolara za kondome, nego je dodao i da su kondomi bili za Hamas. Nekoliko dana kasnije je napuhao brojku na 100 milijuna dolara. Ovo je bio još jedan primjer Trumpflacije – dugogodišnje predsjednikove navike da netočnu priču s vremenom učini još više netočnom.

2. Ukrajina je pokrenula rat – na Ukrajinu

Druga laž koju je CNN izdvojio jest Trumpovo optuživanje Ukrajine da je počela rat na samu sebe. Činjenica je da je Rusija pod vodstvom Vladimira Putina pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

No, kada je u utorak Trump odbacio pritužbe Ukrajinaca o njihovom isključenju iz američko-ruskih pregovora o okončanju rata, lažno je optužio Ukrajinu za početak rata.

“Nikad ga niste trebali ni započeti. Mogli ste se dogovoriti”, rekao je Trump, prebacujući tako krivnju na Ukrajinu.

3. (Ne)jedinstvenost državljanstva po rođenju

Trump je ponudio nešto što je moglo zvučati kao razumno obrazloženje za njegov pokušaj da ukine pravo na državljanstvo po rođenju. SAD, rekao je, je jedina država koja ima državljanstvo po rođenju. No, to nije točno, na što su mediji upozoravali i prije sedam godina, kada je to Trump izrekao kao predsjednik 2018. godine. Deseci zemalja, uključujući Kanadu i Meksiko, također automatski dodjeljuju državljanstvo ljudima rođenim na njihovom tlu.

4. Napad 6. siječnja i izvrtanje stvarnosti

Trump već godinama predstavlja verziju nereda na Kapitolu od 6. siječnja 2021., koja nema mnogo sličnosti s onim što se doista dogodilo. Kad su ga početkom veljače upitali zašto je pomilovao ljude koji su napali pripadnike hitnih službi, rekao je da je ljude koje je pomilovao zapravo “napala naša vlada” i da “oni nisu napali”.

Ova tvrdnja “nisu napali” bila je drsko poricanje očite istine, što su jasno pokazivali ne samo videozapisi nego i suženja. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je više od 140 policajaca napadnuto 6. siječnja, a da je više od 170 ljudi priznalo krivicu za takve napade.

5. Voda u Kaliforniji

Trump je požare u Los Angelesu povezao s odlukom Kalifornije da upotrijebi dio svoje vode za zaštitu riba u sjevernom dijelu države – iako te dvije stvari nemaju nikakve veze jedna s drugom. Zatim, nakon što je naredio iznenadno ispuštanje goleme količine vode iz rezervoara Central Valley bez pravog razloga, Trump je izjavio da dio te vode ide prema Los Angelesu – iako nije išla prema Los Angelesu i nije mogla ići u Los Angeles.

6. Izborna laž

Unatoč pobjedi 2024., Trump i dalje laže o izborima 2020. kada ga je porazio Joe Biden. Više od četiri godine nakon što je izgubio od Joea Bidena, ponovio je svoje besmislice o namještenim izborima tijekom najmanje tri događaja samo na dan svoje inauguracije 2025., a zatim i više puta nakon toga.

Beljak: Trump govori gluposti i bedastoće, ali očito radi na miru Francuska: Trump daje nerazumljive izjave

7. Bajka o olimpijskim boksačima

Kako bi promovirao svoj pokušaj da transrodnim sportašima zabrani sudjelovanje na Olimpijskim igrama, Trump je ispričao priču o tome kako su dvije osvajačice zlatnih medalja u ženskom boksu na Igrama u Parizu prošle godine bili muškarci.

No, opet krivo – Međunarodni olimpijski odbor je na to upozorio i tijekom Olimpijskih igara – nijedan prvak nije prošao tranziciju, a obje žene su rođene kao žene i uvijek su se natjecale u ženskim disciplinama.

8. O sjevernom susjedu

Prije nego što je preuzeo dužnost, Trump je ležerno izjavio da se kanadskom narodu “sviđa” njegova ideja da Kanada postane 51. država SAD-a. No, ta ideja je zapravo izuzetno nepopularna u kanadskoj javnosti. Zatim, nakon inauguracije, Trump je nastavio izmišljati stvari o Kanadi – u jednom trenutku se oglasio na društvenim mrežama, a zatim je i javno izjavio da Kanada zabranjuje američkim bankama da tamo posluju.

“Možete li vjerovati?”, dodao je Trump. Nema sumnje da neki Amerikanci vjeruju u to, ali to je laž, dodaje CNN.

9. Bidena okrivio za program pokrenut pod Trumpom

Nakon smrtonosnog sudara u siječnju između vojnog helikoptera i putničkog mlažnjaka, Trump je okrivio inicijative Bidenove administracije za raznolikost u Saveznoj upravi za zrakoplovstvo (FAA), bez da je ponudio ikakve dokaze da je bilo kakva politika raznolikosti FAA-e imala veze s nesrećom.

U još jednoj izmišljenoj priči je kazao kako je Biden zapošljavao osobe sa značajnim invaliditetom kao kontrolore zračnog prometa, no nije objasnio da je ovaj FAA pilot program zapravo dugogodišnja inicijativa pokrenuta tijekom njegove administracije 2019.

10. Tko plaća carine?

Kada je Trump govorio o carinama koje je uveo na kineski uvoz tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, govorio je o tome koliko su novca “iz Kine” te carine generirale za američko ministarstvo financija. Kada je govorio o dodatnim carinama koje planira nametnuti raznim drugim zemljama tijekom svog sadašnjeg predsjedničkog mandata, govorio je o potrebi da ih “naplati”.

Ni u jednom trenutku nije priznao da su uvoznici iz SAD-a, a ne strane zemlje, oni koji plaćaju stvarne carine. Također, nije spomenuo ni to da je niz studija, uključujući i onu dvostranačke komisije za trgovinu savezne vlade, otkrile da su Amerikanci na kraju snosili gotovo sve troškove njegovih carina na kineske proizvode u prvom mandatu.

11. Pretjerivanje o povećanju stope autizma

Trump nastavlja koketirati s teorijom zavjere o tome da cjepiva primljena u djetinjstvu uzrokuju autizam. U objavi na društvenim mrežama početkom veljače napuhao je opseg povećanja poznate prevalencije autizma u posljednja dva desetljeća.

“Prije 20 godina autizam kod djece bio je 1 od 10 000. SADA JE 1 od 34”, napisao je Trump. “WOW! Nešto stvarno nije u redu.” Osim činjenice da stručnjaci kažu da porast dijagnoza autizma (na 1 od 36 djece do 8. godine 2020.) vjerojatno ima veze s većom sviješću o simptomima i poboljšanim praksama dijagnoze, javne statistike Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuju da je poznata prevalencija u 2004. bila 1 od 125 djece, a ne “1 od 10 000”. To je prilično velika razlika.

12. Kinesko (ne)funkcioniranje Panamskog kanala

U svom inauguracijskom govoru u siječnju rekao je: “Kina upravlja Panamskim kanalom. I nismo to dali Kini, mi smo to dali Panami, i mi to uzimamo nazad.”

CNN ističe da ni to nije istina – Panama upravlja Panamskim kanalom, no Trump je mogao postaviti legitimna pitanja o utjecaju Kine na tom području.

13. Glasovi mladih

Dok se hvalio pobjedom na izborima 2024., Trump je rekao i neke istinite stvari, poput one da je osvojio svih sedam ključnih saveznih država. No, ubacio je tu i neke lažne tvrdnje – poput one da je pobijedio na izborima mladih “s 36 bodova”. Zapravo, izlazne ankete pokazuju da je izgubio glasove mladih od tadašnje potpredsjednice Kamale Harris. Čak i da su ove ankete pogrešne, nema osnove za tvrdnju da je pobijedio na izborima mladih s 36.

