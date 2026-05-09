Znamo li što smo radili prošloga ljeta?

Globalna neizvjesnost, bila ona politička, ekonomska, energetska ili zdravstvena kao prije šest ljeta, prokletstvo je turizma. Malo toga je poput turizma tako krhko i podložno vanjskim faktorima. Grune bomba, zaprijete teroristi, izbije rat, proširi se virus, probudi se El Niño, poskupi benzin, uzmanjka kerozin... i sve začas padne u vodu, odnosno u more. Takvi događaji obično ne bivaju ubitačno dinamični onako kako su nanizani u prethodnoj rečenici, ali zadnjih godina očito ubrzavaju i mnogo toga pogubnoga po turizam, a i šire, događa se istodobno.