od ponedjeljka

Stižu niže cijene goriva: Evo koliko ćemo plaćati

N1 Info
29. svi. 2026. 19:28
Different fuel pistols .somewhere in Amsterdam city
Freepik/Ilustracija

Vlada će u ponedjeljak na sjednici donijeti odluku o novim cijenama goriva.

Premijer Andrej Plenković je ranije najavio niže cijena goriva: "Smanjit će se i cijena eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku."

Dnevnik.hr donosi procjene kakve bi cijene trebale biti, ali bez vladinih mjera.

Benzin bi mogao pasti za dva centa i iznositi euro i 62 centa po litri.

Za tri centa trebao bi biti jeftiniji Eurodizel i iznosit će euro i 63 centa, dok će cijena plavog dizela biti euro i 11 centi.

