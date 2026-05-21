Oglas

stephen colbert

Kraj ere nakon 33 godine: Veliki Trumpov kritičar posljednji put će voditi "The Late Show"

author
N1 Info
|
21. svi. 2026. 09:48
Stephen Colbert
VALERIE MACON / AFP

Stephen Colbert će u četvrtak navečer posljednji put voditi „The Late Show“ na CBS-u, čime završava 33-godišnja franšiza mreže u kasnovečernjem terminu.

Oglas

Plan za završnu emisiju nije objavljen, iako je tim „The Late Showa“ mjesecima imao vremena pripremiti oproštaj od formata koji je obilježio američku televiziju.

U posljednjem tjednu među gostima su bili Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne i Bruce Springsteen, dok je emitirana i neobična verzija pjesme „It’s Raining Men“, prerađena u „It’s Raining Fish“.

CBS je prošlog ljeta objavio da emisija završava nakon 11 sezona, navodeći ekonomske razloge. Ipak, Colbert je lider po gledanosti u kasnovečernjem programu, zbog čega su mnogi, uključujući i samog voditelja, izrazili sumnju da je na odluku utjecala i višegodišnja kritika predsjednika Donalda Trumpa usmjerena prema emisiji, piše Klix.ba.

Odluka o gašenju donesena je nakon što je matična kompanija Paramount pristala na nagodbu od 16 milijuna dolara u Trumpovoj tužbi zbog intervjua emisije „60 Minutes“, dok je čekala odobrenje njegove administracije za planiranu prodaju kompaniji Skydance Media. Colbert je taj potez nazvao „velikim debelim mitom“.

Profesor sociologije sa Sveučilišta Temple Dustin Kidd rekao je da se gašenje emisije ne može objasniti isključivo ekonomijom.

„Rekao bih da se odgovor, iskreno, nalazi u politici“, kazao je Kidd. Dodao je da je na emisiju vršen snažan politički pritisak, kao i unutar samog CBS-a.

U istom terminu kada Colbert bude vodio oproštajnu emisiju, ABC-jev „Jimmy Kimmel Live!“ i NBC-jev „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ emitirat će reprize.

CBS će termin „The Late Showa“ popuniti emisijom „Comics Unleashed“, u kojoj komičari pričaju priče, a voditelj Byron Allen najavio je da će izbjegavati politiku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
cbs comics unleashed paramount stephen colbert the late show

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ