Kraj ere nakon 33 godine: Veliki Trumpov kritičar posljednji put će voditi "The Late Show"

Stephen Colbert će u četvrtak navečer posljednji put voditi „The Late Show“ na CBS-u, čime završava 33-godišnja franšiza mreže u kasnovečernjem terminu.
Plan za završnu emisiju nije objavljen, iako je tim „The Late Showa“ mjesecima imao vremena pripremiti oproštaj od formata koji je obilježio američku televiziju.
U posljednjem tjednu među gostima su bili Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne i Bruce Springsteen, dok je emitirana i neobična verzija pjesme „It’s Raining Men“, prerađena u „It’s Raining Fish“.
CBS je prošlog ljeta objavio da emisija završava nakon 11 sezona, navodeći ekonomske razloge. Ipak, Colbert je lider po gledanosti u kasnovečernjem programu, zbog čega su mnogi, uključujući i samog voditelja, izrazili sumnju da je na odluku utjecala i višegodišnja kritika predsjednika Donalda Trumpa usmjerena prema emisiji, piše Klix.ba.
Odluka o gašenju donesena je nakon što je matična kompanija Paramount pristala na nagodbu od 16 milijuna dolara u Trumpovoj tužbi zbog intervjua emisije „60 Minutes“, dok je čekala odobrenje njegove administracije za planiranu prodaju kompaniji Skydance Media. Colbert je taj potez nazvao „velikim debelim mitom“.
Profesor sociologije sa Sveučilišta Temple Dustin Kidd rekao je da se gašenje emisije ne može objasniti isključivo ekonomijom.
„Rekao bih da se odgovor, iskreno, nalazi u politici“, kazao je Kidd. Dodao je da je na emisiju vršen snažan politički pritisak, kao i unutar samog CBS-a.
U istom terminu kada Colbert bude vodio oproštajnu emisiju, ABC-jev „Jimmy Kimmel Live!“ i NBC-jev „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ emitirat će reprize.
CBS će termin „The Late Showa“ popuniti emisijom „Comics Unleashed“, u kojoj komičari pričaju priče, a voditelj Byron Allen najavio je da će izbjegavati politiku.
