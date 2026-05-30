Stiže promjena vremena: Pljuskovi, grmljavina i moguća tuča

Tajfun Jungmi približava se obali Filipina i kreće se prema Japanu, nad sjevernim Pacifikom su dvije duboke ciklone na polarnoj fronti, nad sjevernom Amerikom je polje visokog tlaka koje se proteže i nad Atlantikom do Azorskih otoka zapadne obale Europe. Ciklonalni poremećaji umjerenih širina premještaju se sjevernim Atlantikom prema istoku i djeluju na vrijeme u Velikoj Britaniji , Irskoj i na zapadu skandinavskog poluotoka. Nad Europskim kopnom ujednačeno polje povišenog tlaka postupno slabi a toplinski val premješta se prema jugoistoku. Nestabilan hladniji zrak s Atlantika prodire nad zapadnu i središnju Europu i glavninom prolazi sjevernije od Alpa.