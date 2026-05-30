Stiže promjena vremena: Pljuskovi, grmljavina i moguća tuča
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Tajfun Jungmi približava se obali Filipina i kreće se prema Japanu, nad sjevernim Pacifikom su dvije duboke ciklone na polarnoj fronti, nad sjevernom Amerikom je polje visokog tlaka koje se proteže i nad Atlantikom do Azorskih otoka zapadne obale Europe. Ciklonalni poremećaji umjerenih širina premještaju se sjevernim Atlantikom prema istoku i djeluju na vrijeme u Velikoj Britaniji , Irskoj i na zapadu skandinavskog poluotoka. Nad Europskim kopnom ujednačeno polje povišenog tlaka postupno slabi a toplinski val premješta se prema jugoistoku. Nestabilan hladniji zrak s Atlantika prodire nad zapadnu i središnju Europu i glavninom prolazi sjevernije od Alpa.
Hladna fronta približava se alpskoj prepreci i manja količina nestabilnog zraka prijeći će ili zaobići Alpe i u naše krajeve donijeti osjetnu promjenu vremena.
Danas i sutra naši krajevi nalazit će se pod utjecajem toplog zraka koji je u Europi uzrokovao prvi ovogodišnji toplinski val koji je mjestimice podigao mjesečne maksimalne temperature zraka za stupanj do dva. Svibanj 2026. godine bit će u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj zabilježen kao do sada najtopliji svibanj od kad se provode meteorološka mjerenja.
Danas do kraja dana sunčano, toplo i vruće uz slab razvoj dnevne naoblake na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru. Puhat će sjeverozapadnjak i sjeverac, na Jadranu maestral a u podvelebitskom primorju slaba bura. Najviše dnevne temperature zraka od 26 do 32C. Temperatura mora je od 18 do 21C, a ultravioletni indeks je visok i vrlo visok.
Sutra u nedjelju jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 15, a na Jadranu od 18 do 22. Tijekom prijepodneva sa zapada povećanje visoke cirusne prozirne naoblake a krajem dana jače naoblačenje u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povezano uz dolazak hladne fronte. Prije prolaza fronte u nedjelju će jugozapadno strujanje donijeti vlažan zrak s Jadrana te će vrijeme biti sparno. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti o na Jadranu od 28 do
34C.
U nedjelju navečer i u noći na ponedjeljak promjena vremena povezana s prolazom hladne fronte. Oblačno s grmljavinskim pljuskovima pojačan na mahove jak i olujan vjetar a u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti moguća je tuča. Temperatura zraka u padu.
Ponedjeljak oblačno vrijeme uz pad temperature zraka i grmljavinske pljuskove u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Tijekom prijepodneva naoblačenje će zahvatiti i Slavoniju i Baranju. Mjestimice uz olujne udare vjetra i obilne pljuskove kiše moguća je i kratkotrajna tuča. Hladna fronta brzo će se premještati prema istoku i djelovati na vrijeme uglavnom u kontinentalnim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu, a krajem dana i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prestanak oborina i postupna stabilizacija vremena.
U ponedjeljak će maksimalne temperature zraka u unutrašnjosti biti oko 20 C, na sjevernom Jadranu oko 223 a na srednjem i južnom i dalje toplih 26 do 32C.
Utorak promjenljivo oblačno uz umjeren razvoj dnevne naoblake i mogućnost za lokalne grmljavinske pljuskove. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 12, na Jadranu od 15 do 19. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 23, na Jadranu od 25 na sjeveru do 30 na krajnjem jugu.
Prema sadašnjim izgledima vremena u srijedu i četvrtak ponovno očekujemo manji prodor hladnijeg vlažnog zraka sa sjeverozapada koji bi se spustio i prema jugu te bi i na srednjem i južnom Jadranu moglo biti lokalnih pljuskova i grmljavine.
Od petka pa za vikend, a i prvu polovinu drugog tjedna lipnja stabilizacija vremena uz porast temperatura zraka i obilje sunca.
