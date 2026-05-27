Oglas

Kenneth Iwamasa

Osobni asistent Matthewa Perryja osuđen na tri i pol godine zatvora

author
Hina
|
27. svi. 2026. 23:00
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
matthew perry
Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Osobni asistent koji je zvijezdi serije "Prijatelji" Matthewu Perryju ubrizgao smrtonosnu dozu halucinogene droge ketamina osuđen je na 41 mjesec zatvora, čime je završen kazneni progon pet osoba koje su priznale da su igrale određenu ulogu u glumčevoj smrti.

Oglas

Sutkinja Sherilyn Garnett izrekla je kaznu Kennethu Iwamasi, osobi koja je pronašla Perryja kako beživotno pluta u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu u listopadu 2023.

Savezni tužitelji rekli su da je Iwamasa glumcu ubrizgao ketamin na zahtjev Perryja prije nego što je napustio njegov dom. Kada se Iwamasa vratio, Perry je već bio mrtav.

"Jako mi je žao što sam počinio nezakonite radnje zbog kojih ću zauvijek žaliti. To ću ponijeti u grob", rekao je Iwamasa na sudu, okrenut prema obitelji pokojnog glumca.

Obdukcijski izvještaj zaključio je da je Perry umro od "akutnih učinaka ketamina", koji su u kombinaciji s drugim čimbenicima uzrokovali gubitak svijesti i utapanje.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kenneth iwamasa chandler bing matthew perry prijatelji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ