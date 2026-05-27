Kenneth Iwamasa
Osobni asistent Matthewa Perryja osuđen na tri i pol godine zatvora
Osobni asistent koji je zvijezdi serije "Prijatelji" Matthewu Perryju ubrizgao smrtonosnu dozu halucinogene droge ketamina osuđen je na 41 mjesec zatvora, čime je završen kazneni progon pet osoba koje su priznale da su igrale određenu ulogu u glumčevoj smrti.
Oglas
Sutkinja Sherilyn Garnett izrekla je kaznu Kennethu Iwamasi, osobi koja je pronašla Perryja kako beživotno pluta u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu u listopadu 2023.
Savezni tužitelji rekli su da je Iwamasa glumcu ubrizgao ketamin na zahtjev Perryja prije nego što je napustio njegov dom. Kada se Iwamasa vratio, Perry je već bio mrtav.
"Jako mi je žao što sam počinio nezakonite radnje zbog kojih ću zauvijek žaliti. To ću ponijeti u grob", rekao je Iwamasa na sudu, okrenut prema obitelji pokojnog glumca.
Obdukcijski izvještaj zaključio je da je Perry umro od "akutnih učinaka ketamina", koji su u kombinaciji s drugim čimbenicima uzrokovali gubitak svijesti i utapanje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas