smiruje živčani signal
Ako vas ubode komarac, nemojte se češati: Ovaj trik smiruje svrbež
Trik s dva prsta smiruje živčani signal za nekoliko sekundi
Oglas
Prije nego što ustanete po kremu, isprobajte jednostavan trik koji, prema riječima australske liječnice opće prakse dr. Seme Saunder, može ublažiti svrbež brže od kockice leda ili antihistaminske masti.
Trik je nevjerojatno jednostavan.
Stavite kažiprst i srednji prst na mjesto uboda te nježno trljajte kožu kružnim pokretima desetak sekundi, bez jakog pritiska. Nije riječ o masaži niti o češanju, već samo o blagom i ravnomjernom dodiru koji aktivira drugu vrstu živčanih završetaka u koži, piše Milica Obradović za Krstaricu.com.
Zašto trljanje pomaže, a češanje pogoršava ubod komarca?
Svrbež i bol do mozga putuju tankim i sporim živčanim vlaknima. Lagani dodir prenosi se drugim, bržim vlaknima. Kada istovremeno pošaljete signal dodira, on do mozga stiže prije signala svrbeža pa mozak privremeno zanemaruje osjećaj koji vas smeta.
Na istom se principu temelji i instinktivno trljanje mjesta na kojem smo se udarili.
Češanje, s druge strane, djeluje suprotno. Nokti dodatno oštećuju kožu, oslobađa se još više histamina i oteklina raste. Tako od jednog uboda komarca preko noći možete dobiti veliku crvenu mrlju koja svrbi danima umjesto nekoliko sati.
Što učiniti kada vas ubode komarac?
- Pronađite mjesto uboda, ali ne noktom nego jagodicom prsta.
- Stavite dva prsta ravno preko otekline.
- Trljajte malim kružnim pokretima oko deset sekundi.
- Maknite ruku i pričekajte. Ako se svrbež vrati, ponovite postupak još jednom.
U većini slučajeva neće biti potrebe za trećim ponavljanjem. Trik najbolje djeluje tijekom prvih nekoliko minuta nakon uboda, ali može pomoći i satima kasnije.
Kada krema ipak ima smisla?
Ako je oteklina veća od dva centimetra, ako se crvenilo širi ili vam otiču oko ili usne, trik s prstima vjerojatno neće biti dovoljan. U takvim slučajevima mogu pomoći antihistaminici, a kod ozbiljnijih reakcija potrebno je potražiti liječničku pomoć.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas