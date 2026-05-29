Koliko se sati tjedno radi u Europi? Jedna država samo 32 sata i najbogatija je u Europi

Posebno je zanimljivo što dulje radno vrijeme ne znači automatski i veću učinkovitost. Nizozemska, koja ima najkraći radni tjedan u Europi, godinama se smatra jednim od najproduktivnijih gospodarstava na svijetu. Analize pokazuju da se tamošnji model temelji na fleksibilnom radu, velikom broju poslova na nepuno radno vrijeme i usmjerenosti na učinkovitost, a ne na broj sati provedenih u uredu.