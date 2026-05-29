velike razlike među državama
Koliko se sati tjedno radi u Europi? Jedna država samo 32 sata i najbogatija je u Europi
Europljani danas rade manje nego prije deset godina, no razlike među državama i dalje su velike. Prema najnovijim podacima Eurostata, prosječni radni tjedan u Europskoj uniji iznosi 35,9 sati, dok je 2014. godine iznosio oko 37 sati. To znači da se europsko tržište rada postupno kreće prema kraćem radnom vremenu, većem naglasku na ravnotežu između privatnog i poslovnog života te fleksibilnijim modelima rada.
Karta Eurostata pokazuje da su razlike između sjevera i juga Europe vrlo izražene. Najdulje rade zaposleni u Turskoj, gdje prosječni radni tjedan iznosi čak 42,4 sata. Odmah iza nje nalaze se zemlje Balkana i istočne Europe.
U Grčkoj zaposleni rade prosječno 39,6 sati tjedno, u Bugarskoj 39,5, u Rumunjskoj 38,7, u Bosni i Hercegovini čak 40,9, Srbija 40,6 dok Hrvatska bilježi 37,7 sati. Slovenija je na 38,3 sata. S druge strane, zemlje zapadne i sjeverne Europe imaju znatno kraće radne tjedne. Nizozemska je apsolutni rekorder sa samo 31,9 sati rada tjedno, dok Danska, Njemačka i Austrija imaju oko 34 sata, piše Milorad Milovanović za Novu.rs.
Podaci jasno pokazuju i jednu zanimljivu geografsku podjelu: što je država bogatija i produktivnija, to se uglavnom radi manje sati. Upravo zato zemlje poput Nizozemske, Danske ili Njemačke imaju kraće radne tjedne, ali i među najvišim razinama produktivnosti i životnog standarda u Europi.
Posebno je zanimljivo što dulje radno vrijeme ne znači automatski i veću učinkovitost. Nizozemska, koja ima najkraći radni tjedan u Europi, godinama se smatra jednim od najproduktivnijih gospodarstava na svijetu. Analize pokazuju da se tamošnji model temelji na fleksibilnom radu, velikom broju poslova na nepuno radno vrijeme i usmjerenosti na učinkovitost, a ne na broj sati provedenih u uredu.
Slični rezultati pojavili su se i tijekom eksperimenata s četverodnevnim radnim tjednom u europskim zemljama poput Islanda, Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala i Njemačke. U velikom broju slučajeva tvrtke su prijavile manji stres zaposlenika, veće zadovoljstvo te jednaku ili čak veću produktivnost.
Naravno, kraći radni tjedan ne funkcionira jednako u svim sektorima. Eurostat navodi da se najdulje radi u poljoprivredi, građevinarstvu i rudarstvu, dok su najkraći radni tjedni zabilježeni u obrazovanju, kulturi i umjetnosti.
Sve više država pokušava pronaći model u kojem zaposlenici rade manje sati, ali učinkovitije. Dok Balkan i dalje ostaje regija dugih radnih tjedana, sjever Europe pokazuje da kraći rad ne mora značiti slabije gospodarstvo. Naprotiv, u pojedinim slučajevima upravo su zemlje s najmanjim brojem radnih sati među najbogatijima i najzadovoljnijima u Europi.
