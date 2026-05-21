"Kako 0 bodova - tko je to napravio?" Marija Šerifović prozvala srpski žiri na Eurosongu zbog Hrvatske

"Nedavanje nijednog boda Hrvatskoj apsolutni je vrhunac tog finala. Nama je to najvažnija vijest. Važnija od toga tko je pobijedio i što je „Lavina“ završila na 17. mjestu. Kako, čovječe, nula? Tko je to napravio i zašto? Dušan Alagić je moj prijatelj. On mi kaže: „Ali Maro, ja sam njima dao više bodova nego što je bilo u finalu.“ Znači da ih je netko od članova žirija zalijepio za 23. ili 24. mjesto. To nije za 25. mjesto. To nije ni stvar ukusa – slušaš nečiju interpretaciju, dijeli vas granica, nešto ti je srcu drago. Pritom je skladatelj pjesme iz Srbije. Ono što me veseli jest da je publika iznad toga, SMS-ovima smo jedni drugima dali 12 bodova - rekla je Šerifović za „Unu“.