"Kako 0 bodova - tko je to napravio?" Marija Šerifović prozvala srpski žiri na Eurosongu zbog Hrvatske

Marija Šerifović, jedina srpska predstavnica koja je pobijedila na Eurosongu, sada je komentirala glasanje srpskog stručnog žirija.
Oglas
Marija Šerifović osvrnula se na to što žiri nije dodijelio nijedan bod Hrvatskoj, rekavši da se to nije smjelo dogoditi, budući da je publika dala čak 12 bodova hrvatskim predstavnicama, piše Nova.rs.
"Nedavanje nijednog boda Hrvatskoj apsolutni je vrhunac tog finala. Nama je to najvažnija vijest. Važnija od toga tko je pobijedio i što je „Lavina“ završila na 17. mjestu. Kako, čovječe, nula? Tko je to napravio i zašto? Dušan Alagić je moj prijatelj. On mi kaže: „Ali Maro, ja sam njima dao više bodova nego što je bilo u finalu.“ Znači da ih je netko od članova žirija zalijepio za 23. ili 24. mjesto. To nije za 25. mjesto. To nije ni stvar ukusa – slušaš nečiju interpretaciju, dijeli vas granica, nešto ti je srcu drago. Pritom je skladatelj pjesme iz Srbije. Ono što me veseli jest da je publika iznad toga, SMS-ovima smo jedni drugima dali 12 bodova - rekla je Šerifović za „Unu“.
Podsjetimo, ljudi u Srbiji ne prestaju komentirati glasanje srpskog stručnog žirija, koji je bio u sljedećem sastavu: Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, Marija Marić Marković (Mari Mari).
Srpski žiri je u finalu dodijelio sljedeće bodove:
- 1 bod — Poljska
- 2 boda — Australija
- 3 boda — Moldavija
- 4 boda — Izrael
- 5 bodova — Norveška
- 6 bodova — Danska
- 7 bodova — Bugarska
- 8 bodova — Malta
- 10 bodova — Italija
- 12 bodova — Grčka
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas