Black Eyed Peas slave 30 godina karijere: Donose spektakl na Bundek
Svjetska glazbena senzacija Black Eyed Peas, koja s više od 35 milijuna albuma i najmanje toliko vjernih obožavatelja obilježava više od trideset godina karijere, u okviru svoje europske turneje stiže ovo ljeto na zagrebački Bundek, na najveće Lollipop događanje do sada.
Koncert na Bundeku 26. lipnja smjestio je Zagreb u elitno društvo samo 14 europskih gradova i jedini je u regiji gdje će slavni američki bend nastupiti.
Will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo počinju turneju početkom lipnja u Norveškoj, nastavljaju kroz skandinavske i druge zemlje, a Zagreb će biti jedna od završnih i, s obzirom na to da ovdje nastupaju prvi put, najiščekivanijih postaja.
Matej Franc iz Lollipopa rekao je da je nakon prošlogodišnjeg nastupa Seana Paula na Jarunu bilo logično da će nastaviti s organizacijom velikih kocnerata, a Black Eyed Peas su im bili visoko na popisu prioriteta. Da su dobro odabrali potvrdile su odlične reakcije obožavatelja na vijest o njihovom koncertu.
„Poklopilo se da su na europskoj turneji, vrlo smo brzo došli do dogovora i uspjeli potvrditi datum. Velika nam je čast što će nas posjetiti i što će ljudi iz obližnjih zemalja doći ovdje zbog koncerata”, istaknuo je na konferenciji za novinare.
Glazbeni kritičar i radio voditelj Danijel Turk rekao je kako je taj koncert velika stvar za Zagreb jer ga pozicionira na globalnoj mapi i pokazuje da produkcijski može ispuniti tako zahtjevan koncert, velikog benda koji je u više od 30 godina na sceni oblikovao pop kulturu i odgojio generacije.
„Black Eyed Peas su aktualni i danas, a opstali su jer nisu bili dio trenda nego su ga stvarali, svojom glazbom, nastupima, koreografijama i vizualno. Uvijek su bili korak ispred konkurencije”, ocijenio je.
Ivan Budor iz Lollipopa rekao je kako su spremni za izazov najvećeg Lollypopa do sada, ne samo po broju ljudi nego i po važnosti izvođača. „Imat ćemo i puno popratnih sadržaja, interaktivnih zona, nastupe domaćih DJ-eva. Bit će ovo zabava za sve generacije, od sedam do 77 godina, mnogi su odrastali uz tu glazbu”, dodao je.
Bend koji pomiče granice glazbenih žanrova
Black Eyed Peas od osnutka 1995. u Los Angelesu pomiču granice moderne glazbe spajajući hip-hop, pop, elektroniku i globalne ritmove, uz više od 35 milijuna prodanih albuma i 120 milijuna prodanih singlova te šest nagrada Grammy.
Probili su se početkom 2000-ih albumom „Elephunk” i hitovima poput “Where Is The Love?” koji nisu bili samo komercijalni uspjesi, već i snažne društvene poruke koje su ih pozicionirale kao bend s jasnim stavom i vizijom.
Poziciju su učvrstili albumima „Monkey Business” i „The E.N.D.”, uz rekordne prodaje, rasprodane turneje i niz bezvremenskih hitova poput “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” i “Meet Me Halfway”.
Prepoznati su kao bend koji povezuje generacije, kontinente i kulture, slavi zajedništvo, optimizam i moć glazbe, a Billboard ih je uvrstio među najvažnije izvođače desetljeća.
Zvjezdani status potvrdili su nastupom na poluvremenu Super Bowla 2011., no uslijedilo je razdoblje zatišja u kojemu su se članovi posvetili solo projektima, filmu, televiziji, humanitarnom radu i osobnim izazovima.
Njihov povratak označio je novu, kreativno hrabriju fazu albumom „Translation”, s kojega je megahit “Ritmo (Bad Boys For Life)” premašio milijardu streamova i pregleda.
„Njihovi koncerti poznati su po vrhunskoj produkciji, eksplozivnoj energiji i snažnoj povezanosti s publikom, a upravo takav spektakl očekuje i publiku na Bundeku, poručuju organizatori.
Prije Black Eyed Peas nastupit će Baby Lasagna, čiji koncerti posljednjih mjeseci redovito pune klubove i festivalske pozornice.
Osamdesetak događanja Lollipopa, jednog od važnijih domaćih glazbenih brendova, organiziranih u četiri zemlje i 18 gradova posjetilo je dosad više od 200 tisuća ljudi.
