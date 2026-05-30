Ventilator će bolje rashladiti prostoriju ako uz njega stavite jedan predmet iz kuhinje
Ventilatori sami po sebi ne snižavaju temperaturu zraka, no postoji jednostavan trik koji ih može učiniti znatno učinkovitijima tijekom vrućih dana – i pritom vas neće ništa koštati.
Dok mnogi uživaju na suncu, brojni građani spas od vrućine traže u zatvorenim prostorima. Ako imate ventilator, vjerojatno ste ga uključili već rano ujutro, no ako osjećate da ne hladi dovoljno, možda ga ne koristite na pravi način, prenosi Express.
Sam Morris, istraživač iz britanske organizacije Which?, objasnio je da mnogi pogrešno vjeruju kako ventilator snižava temperaturu prostorije.
„Ventilatori ne hlade prostoriju, već samo pokreću zrak, što pomaže da se tijelo lakše rashladi. Ako niste u prostoriji, nema smisla ostavljati ventilator uključen“, rekao je Morris.
Ipak, postoji vrlo jednostavan način kako ventilator učiniti učinkovitijim, a sve što vam treba su voda i led.
Kako voda i led pomažu?
Prostorije se tijekom sunčanih dana zagrijavaju jer sunčeva svjetlost zagrijava zrak i površine oko prozora, nakon čega se toplina širi i zadržava unutar prostora.
Ventilator samo pomiče zrak i odvodi topao zrak dalje od tijela, ali ako je prostorija već pregrijana, temperatura ostaje gotovo ista.
Otvaranje prozora i uključivanje ventilatora može donekle pomoći, no vrući zrak uglavnom samo kruži prostorijom bez značajnog rashlađivanja.
Voda i led mogu pomoći jer tijekom topljenja i isparavanja upijaju toplinu iz okolnog zraka, čime se prostor dodatno hladi.
„Na taj način ventilator zapravo radi slično kao klima uređaj jer led upija toplinu iz zraka“, objasnio je Morris.
Kako brzo rashladiti prostoriju?
Dovoljno je napuniti plitku zdjelu ili posudu kockicama leda i postaviti je ispred ventilatora. Nakon što ga uključite, razlika bi se trebala osjetiti već za nekoliko minuta.
Ipak, ova metoda obično hladi prostoriju najviše sat ili dva, odnosno dok se led ne otopi.
Ako želite dulji učinak, možete zamrznuti jednu ili dvije veće boce vode te ih postaviti ispred ventilatora, ali dovoljno daleko da kondenzacija ne dođe do uređaja.
Veći komadi leda tope se sporije pa mogu pomoći da prostor ostane ugodniji tijekom cijelog dana, čak i za vrijeme velikih vrućina.
