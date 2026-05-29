PRITVOR U KAZAHSTANU
Progovorili Pavlekovi odvjetnici: "Boji se za život zbog informacija koje ima. Nikada se neće dobrovoljno vratiti"
Bakhytzhan Zhanarbayev i Askhat Niyazov, odvjetnici Vedrana Pavleka, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura, poručili su da Pavlek strahuje za svoj život zbog informacija koje ima.
"On se nikada neće dobrovoljno vratiti. Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovom životu", rekao je odvjetnik Zhanarbayev za RTL Danas.
Pavlek je, ističe odvjetnik, u strahu za svoj život, uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje te da u trenutnim okolnostima neće dobiti pravično suđenje.
Cijeli postupak mogao bi, prema kazahstanskim zakonima, trajati do godinu dana.
Izgledan je scenarij, ističe Pavlekov odvjetnik, i da zahtjev za izručenjem bude trajno odbijen. "Takav scenarij je prilično realan", rekao je.
Odvjetnik Niyazov naglasio je da svi životni i sanitarni uvjeti u kojima se Pavlek nalazi u pritvoru odgovaraju zakonodavstvu Republike Kazahstan, te dodaje da se Pavlek na ništa nije žalio.
"Svako uhićenje jako je stresno, ali hrabro to podnosi i dobrog je fizičkog zdravlja. Činimo sve što je u skladu sa zakonom kako bismo mu omogućili da razgovara sa svojom obitelji. Njihova podrška je sada vrlo važna", dodaje Zhanarbayev za RTL.
