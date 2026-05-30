Donedavno se iz gornjeg, vlastodržačkog položaja, situacija u državi prikazivala bajnom. Uglavnom se bajalo o nikad većim plaćama i mirovinama, o nikad manjoj nezaposlenosti i punom zamahu gospodarstva koje raste već 20 uzastopnih kvartala. I da je taj rast "rezultat rasta investicija i porasta potrošnje kućanstava", kako je to koncem veljače ustvrdio sam premijer Andrej Plenković.
Onda je u četvrtak predstavljen paket antiinflacijskih mjera jer ipak nije sve bajno. Od Vlade i vladajućih ne treba očekivati neku razornu samokritiku, nismo je nikad ni čuli, ali sam paket, onako kako je upakiran, nosi poruku koja se da sažeti u čuveni citat iz serije Černobil: "Not great, not terrible."
Nije sjajno, ali nije ni strašno.
U petak su, međutim, u saborskoj raspravi HDZ-ovi zastupnici opet ustrajavali na bajci, a njihov je dežurni glasnogovornik paketa mjera Marko Pavić pričao o tome kako je gospodarski rast još uvijek triput brži od inflacije i da, štoviše, Hrvatska raste "dva do tri puta brže i od prosjeka eurozone, ali"... vječito to ali ... "s komplikacijom na Bliskom istoku i rastom cijena energije".
Slijedi neminovni mamurluk
Ukratko, Vlada je odlučila rashladiti gospodarstvo čijem zagrijavanju je i sama uvelike pridonijela. No to naravno ni premijer ni ministri ni Pavić neće tako reći. "Komplikcija na Bliskom istoku" lakša je formulacija.
Drugim riječima, zabava je gotova. Vrhunac partyja bio je u izborno vrijeme prije dvije godine kada se dijelilo širokom rukom, pogotovo državnim službenicima, a ponešto i "sitnoj raji". Prebrzo je sve raslo, i plaće i mirovine, ali i cijene - one puno brže. Socijalni mir, ravnoteža ili kohezija, kako god to zvali, održavao se i pokušava se nadalje održavati populističkim trikovima, subvencijama i paketima proizvoda zamrznutih cijena, ali sada očito slijedi neminovni mamurluk afterpartyja.
Uglavnom kritike, blage ili bijesne
Ovaj antiinflacijski paket mjera, kojemu bi prefiks lako mogao otpasti kada stigne do svih adresa, tresnuo je i naglo i bučno izazvavši kritike sa svih strana. Od poslovično umjerenih iz Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, preko poslovično neumjerenih kritika iz sindikata i opozicije do krajnje oštrih i bijesnih, od onih kojima su mjerama odvaljeni najjači šamari - iznajmljivača koji plaćaju paušalni porez i samozaposlenih.
Reakcija onih zbog kojih se uvodi porez na ekstraprofit, odnosno "prekomjerne profitne marže bruto dobiti" još se čekaju. S tim da nije posve jasno hoće li se i kako povući granica između ekstraprofita ostvarenog zdravim i inovativnim poslovanjem te onoga ostvarenog pohlepnim lovom u mutnom.
Neverbalne poruke prije stezanja remena
Hlađenje gospodarstva može se čitati i starom frazom stezanja remena. A tko je htio čitati neverbalne poruke, iz onih koje su i nehotice bile odašiljane iz Vlade dale su naslutiti što se sprema: naglo omršavjeli premijer i novi ministar megaresora iz kojeg se raspodjeljuje najviše novca, Alen Ružić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koji je disciplinirano, bez dijete, smršavio čak stotinu kilograma. Toliko što se tiče stezanja remena i suptilnih antropotehničkih znakova.
No nešto je trebalo učiniti ranije, kada je puno bespovratnog novca iz EU-a bilo na raspolaganju. A pitanje je hoće li ga toliko ponovno biti. Trošen je i još se troši za kupovinu socijalnog mira, time posredno i političkih probitaka. Nije se trošio na prijeko potrebne reforme koje bi dugoročno zaista vodile oporavku i otpornosti. Nakon dva rutinski osvojena mandata, a prije osvajanja trećeg, Plenković je imao priliku gurnuti populizam svoje vlade u stranu i učiniti nešto odrješito.
Plitke mjere umjesto dubokih reformi
Deset godina Plenkovićev je HDZ na vlasti, u međuvremenu je rascjepkao i getoizirao opoziciju te imao komotnu (povijesnu!) priliku riskirati s dalekosežnijim zahvatima - ne plitkim mjerama, nego dubokim reformama. Od reforme teritorijalnog ustroja koje se svi na političkoj sceni kukavički libe jer se njome dira i u glomaznu javnu upravu i u sam meki trbuh biračkog i stranačkog tijela, do reformi dvaju najcrvotočnijih sektora, pravosuđa i zdravstva.
Umjesto tih stvarnih reformi koje bi omogućile dugoročni razvoj, a za koje je imao dugi niz godina kako bi ishodio potrebne unutarstranačke dozvole, Plenković i njegova sve umornija ekipa (Zabava je gotova!) prepakiraju pakete mjera s kojima nekad pogode, nekad ne. Not great, not terrible.
