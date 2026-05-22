KRATKI PREKID

VIDEO / Ricky Martin održao koncert u Podgorici. Netko je bacio suzavac, ljudi se razbježali

N1 Info
22. svi. 2026. 08:10
21, May, 2026, Podgorica - World music star Ricky Martin Photo: R.R./ATA Images/PIXSELL
Povodom proslave 20. godišnjice obnove neovisnosti Crne Gore, sinoć je u Podgorici nastupila svjetska latino zvijezda Ricky Martin. Nastup je na Trgu neovisnosti privukao tisuće građana.

Ricky Martin dočekan je ovacijama i pljeskom oduševljene publike.

"Hvala vam puno. Ovo će biti jedna jako lijepa večer. Bit će jako lijepo i ja to vidim u vašim očima, osmijesima i energiji. Večeras će biti posebno u Crnoj Gori. Jeste li spremni za zabavu, Crna Goro?", poručio je pjevač.

Dobra atmosfera nakratko je narušena, a koncert prekinut, kad je netko bacio suzavac.

Ljudi su se u panici razbježali, ali situacija je vrlo brzo stavljena pod kontrolu i koncert je mogao biti nastavljen.

"Ništa neće zaustaviti ovaj show. Ništa! Želite li još?", poručio je Ricky Martin nakon što se vratio na binu, pišu Vijesti.me.

