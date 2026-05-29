Kroflin: 11 sindikata traži sastanak s Vladom u ponedjeljak, za nas ova pozicija nije prihvatljiva

Nina Kljenak
29. svi. 2026. 16:55
Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o poziciji sindikata u odnosu na najavljeno zamrzavanje plaća u javnom sektoru.

"Ako ovo sada nije tema, prostor i situacija koja može okupiti i motivirati sindikate da djeluju aktivnije i povezanije, ne znam što se još mora dogoditi da se sindikati homogeniziraju i pokažu da su ipak relevantna snaga u ovoj zemlji te da se s plaćama ne može raditi što god kome padne na pamet", kaže Kroflin komentirajući antiinflacijske mjere.

"Cijeli proces koji je najavio Ćorić, odnosno hlađenje ekonomije, kao i premijerovo obrazloženje da je cilj zaštita standarda građana, za 250.000 ljudi šalje vrlo jasnu poruku – zar oni nisu građani? Njima se ne štiti standard, nego se njihov standard ovim zamrzavanjem ruši jer im realno plaća pada. Tu je jako puno komunikacijskih nespretnosti.", nastavlja sindikalist.

Ukidanje poreza na mirovine - poželjna mjera

Kroiflin smatra da Vladine antiinflacijske mjere neće imati utjecaj na inflaciju.

"Različiti su aspekti zbog kojih je ovaj paket mjera donesen. Ukidanje poreza na mirovine, po mom je sudu, poželjna mjera jer će umirovljenicima ostaviti dio novca, međutim, to je novac koji ulazi u potrošnju, čime ne hladite ekonomiju, ali pomažete tim ljudima i zato je to pozitivno.", kaže.

Smatra da je paušale u turizmu trebalo urediti prije 20 godina, na održiviji način. Ovo je, govori, kozmetika, kako bi se pokazalo da se nešto radi, ali opet – bez ikakvog učinka na inflaciju.

Tražimo sastanak s Vladom

"Na razini svih 11 sindikata javnih službi potreban je dogovor. U posljednjih mjesec dana nismo uspjeli do njega doći, što ne znači da nećemo. Za ponedjeljak smo zatražili sastanak s Vladom, svi sindikati javnih službi, ali odgovor još nismo dobili. Čekamo ga, poslat ćemo požurnicu. Sasvim je jasno da za nas ova pozicija nije prihvatljiva.", zaključuje naš sugovornik.

