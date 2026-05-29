Kroz dom obitelji Jančić u 22 godine prošlo 30 djece. Elvis: "Došao sam iz katastrofe, ne mogu to ni opisati"

Mnoga djeca koja su bila u njihovoj obitelji vraćaju se i nakon što odu. Jedan od njih je i Elvis Oršuš, koji kaže: "Puno mi je značilo što sam dobivao podršku oko škole, za autoškolu, pomagali su oko zadaće, bili su uvijek uz mene. Došao sam iz katastrofe, ne mogu vam to niti opisati. Bilo je teško, u školi su me zezali, ali teta i striček su me uvijek podupirali i govorili da se ne smijem obazirati na njih i da samo idem dalje", rekao je. Oršuš je završio školu, ima vlastitu kuću, ali se i dalje vraća obitelji Jančić.