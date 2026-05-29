VIDEO / Šušnjar ponovno "spustio" Vučiću: To u normalnom svijetu nije nikakav problem
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je novi pogon Srpske fabrike stakla u Paraćinu, a pritom je javno postavio pitanje zašto brojni srpski vinari svoje proizvode pune u boce proizvedene u Hrvatskoj, što je izazvalo novi "sukob".
"Imam problem, volim rakiju, ali se ne razumijem u rakije i ne pijem ih često. Vino više i češće pijem. Koga god od svojih drugara vinara pitam 'odakle ti flaša', svaki mi uglavnom kaže 'iz Hrvatske'. Ja kažem, imamo Srpsku fabriku stakla, u čemu je problem? Kažu da je problem malo u kvaliteti, malo u cijeni. Nemam ništa protiv Hrvatske, ali hoću da se borimo, natječemo i pobjeđujemo", rekao je Vučić tijekom obilaska tvornice.
Srpski predsjednik time je pozvao domaće proizvođače da povećaju konkurentnost i osvoje veći udio na tržištu, uključujući i sektor vinske industrije, koji se posljednjih godina ubrzano razvija.
Na njegove izjave je našem Ivanu Hrstiću reagirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji smatra da gospodarska povezanost dviju zemalja potvrđuje važnost regionalne suradnje.
"Srbi piju svoje vino iz hrvatskih boca i pogone svoje traktore kojima obrađuju vinograde, naftom koja dolazi kroz Hrvatsku u srpsku rafineriju, prerađuje se i to vam je tako. To u normalnom svijetu nije nikakav problem. Hrvatska je vrlo otvorena, konstruktivna i lider cijele ove regije, da konačno nametne teme koje će donijeti prosperitet", rekao je Šušnjar.
Dodao je kako se Hrvatska ne namjerava baviti političkim prepucavanjima niti gospodarskim temama koristiti za dnevno-političke obračune.
Rasprava o staklenim bocama posebno je zanimljiva zbog činjenice da hrvatski Vetropack Straža, najveći proizvođač staklene ambalaže u Hrvatskoj, raspolaže višestruko većim proizvodnim kapacitetima od Srpske fabrike stakla u Paraćinu. Prema podacima iz industrije, kapacitet hrvatske tvornice približno je tri puta veći od novootvorenog pogona u Srbiji.
Upravo zbog toga brojni proizvođači vina u Srbiji već godinama nabavljaju staklenu ambalažu iz Hrvatske, pri čemu se kao ključni razlozi najčešće navode kvaliteta proizvoda, širina asortimana i pouzdanost isporuke.
