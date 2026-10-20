VIŠESTRUKA KRIZA
Analitičar: Europa je u neugodnom položaju. Radikali jačaju, postaje upitna potpora Ukrajini
Vanjskopolitički analitičar Marko Babić, u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, komentirao je nasilne prosvjede diljem Europe, krizu Europske unije i posljedice koje će po rat u Ukrajini donijeti američko djelomično ukidanje sankcija Rusiji
"Energetski stručnjaci kažu da količine dizela koje će pustiti Ruska Federacija na tržište ne bi trebale proizvesti dramatične i osjetne posljedice na energetskom tržištu, ali političke posljedice mogle bi biti negativne za Ukrajinu i rat s Rusijom, koji traje već četiri i pol godine", ocijenio je Babić.
Neugodan položaj Europe
Položaj Europe, u tom kontekstu, ocijenio je neugodnim.
"Neugodan je položaj Europe, Unija se već dulje vrijeme nalazi u škripcu jer imaju situaciju u kojoj žele i dalje pružati svaku vrstu potpore Ukrajini, a s druge strane njihove ekonomije i situacija na unutarnjem političkom planu sve se više usložnjava i ne ide im u korist. Ta je dva cilja teško pomiriti i najveći je izazov za trenutne vlade u zemljama članicama, a nisu ni prije imali dovoljno kvalitetan odgovor na izazove", naglasio je Babić.
Smatra kako su glavni generatori kriza u državama EU-a, odnosno Europi kao cjelini, dvojaki: prvi je sigurnosno-politička komponenta, gdje se građani EU osjećaju nesigurno zbog raznih razloga, a drugi je ekonomska situacija, odnosno standard života građana EU koji je u kontinuiranom padu.
Rastu radikalne opcije
"Vlade su se pokazale nesposobne dati odgovore na sve izazove koji su pred njima, neizbježna posljedica je pojava radikalno desnih i, u posljednje vrijeme, radikalnih lijevih opcija. Radikalne opcije dobivaju sve više podrške jer vladajuće elite ne pronalaze odgovore nego sklapaju neprirodne koalicije kako bi spriječili radikalne opcije da dođu na vlast. No to u konačnici donosi samo veći postotak upravo radikalnim opcijama, pa si europski politički mainstream čini ozbiljnu medvjeđu uslugu", istaknuo je.
Dodao je i kako posljednji događaji u Francuskoj i nekim drugim europskim državama mogu uzdrmati temelje EU-a.
"Ne možemo isključiti trakve scenarije u ovoj globalnoj situaciji. Francuska i Njemačka idu na izbore i projekcije pokazuju da Nacionalno okupljanje i AfD dolaze do 30 posto, a to znači da zapravo taktika okrupnjavanja, kojom ih se sprečava da dođu na vlast, ne funkcionira. Imat će to šire posljedice i na Europu jer će se promijeniti odnos prema Ukrajini i Rusiji", kazao je i naglasio kako AfD i nacionalno okupljanje ne žele pružati pomoć Ukrajini.
"To će otvoriti prostor za manji, veći ili srednji povratak Rusije u igru, a kad se to konačno bude rješavalo, karte će sigurno biti drukčije posložene nego je to do sada bio slučaj", upozorio je.
Pozicija Europe na globalnoj sceni ubrzano slabi
Na pitanje što EU i Hrvatska mogu očekivati od novog Višegodišnjeg finanicjskog okvira, s obzirom na otpor zemalja neto davateljica i pritisak da se financijske omotnice smanje, Babić je odgovorio da je VFO upitan i zbog činjenice da se u neklim velikim članicama održavaju parlamentarni izbori te da se postavlja pitanje njihova legitimiteta za odlučivanje.
Upozorio je i da pozicija EU-a na globalnoj sceni ubrzano slabi, pa se više niti ne spominje u kontekstu priprema skorog summita SAD-a, Rusije i Kine.
"Nedostatak snažnije uloge traje više desetljeća i izravna je posljedica činjenice da države članice i dalje vode računa najviše o sebi samima. Europa je suočena s višestrukom krizom, a time je njezina slabost sve očitija", zaključio je Babić.
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