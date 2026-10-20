Analitičar: Europa je u neugodnom položaju. Radikali jačaju, postaje upitna potpora Ukrajini

"Ne možemo isključiti trakve scenarije u ovoj globalnoj situaciji. Francuska i Njemačka idu na izbore i projekcije pokazuju da Nacionalno okupljanje i AfD dolaze do 30 posto, a to znači da zapravo taktika okrupnjavanja, kojom ih se sprečava da dođu na vlast, ne funkcionira. Imat će to šire posljedice i na Europu jer će se promijeniti odnos prema Ukrajini i Rusiji", kazao je i naglasio kako AfD i nacionalno okupljanje ne žele pružati pomoć Ukrajini.