Zelenski poslao dramatično upozorenje: "Ako se to dogodi, izgubit ćemo rat"

Američka vlada sada ponovno dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, rekao je Zelenski, dodavši da je "to bilo u blokadi neko vrijeme". Ključni podaci o balističkim projektilima su bili blokirani, što je za Ukrajinu ključno, jer "samo SAD ima te jedinstvene obavještajne podatke koje nismo dobili tijekom balističkih napada tijekom tri dana". Sada to funkcionira, rekao je.