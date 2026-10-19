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Trump ponovno prozvao Zelenskog: "Možda je vrijeme za nekoga drugog"
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao kako misli da bi, umjesto ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, netko drugi trebao pregovarati o okončanju rata s Rusijom.
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"Možda je vrijeme da Zelenski pronađe nekoga drugog za pregovore", rekao je Trump, koji je 10. listopada pozvao Ukrajinu da smijeni svog predsjednika.
Trump je dodao da Sjedinjene Države nastavljaju dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom, nakon višestrukih optužbi Kijeva da više ne dobiva tu vrstu pomoći SAD-a.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak kako su odluke SAD-a, uključujući kašnjenja u isporuci oružja i ograničenja u razmjeni obavještajnih podataka, "teško objašnjive".
"Sve se svodi na odbijanje ruskog predsjednika Vladimira Putina da okonča ovaj rat", rekao je Zelenski tijekom sastanka s izaslanstvom američkog Kongresa.
Zelenski je također izrazio nadu da će se ukrajinsko izaslanstvo uskoro sastati s američkim izaslanicima, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.
Tri izvora navela su da bi Witkoff i Kushner ovog tjedna trebali otputovati u Norvešku na novi krug pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Dvije od tih osoba izjavile su kako očekuju da će na sastancima biti i ukrajinski predsjednik.
Do nove runde pdolazi u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Kijeva.
Zelenski je proteklih dana izjavio da je brzina rada ukrajinskog satelitskog sustava "Starshield" smanjena kao posljedica odluke američke politike i da su SAD ograničile razmjenu obavještajnih podataka. Američki dužnosnici više su puta opovrgnuli su te tvrdnje.
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