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VIDEO / Neviđena akcija Ukrajinaca: Izveli gotovo nemoguću misiju na bojišnici
Ukrajinska vojska izvela je neuobičajenu operaciju spašavanja ranjenog vojnika s prve crte bojišnice, koristeći teški zračni dron jer su neprijateljske bespilotne letjelice i minirani teren onemogućili uobičajenu evakuaciju.
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Vojnici iz satnije bespilotnih zemaljskih sustava 92. zasebne jurišne brigade ukrajinske vojske, uz pomoć drugih postrojbi, uspjeli su evakuirati ranjenog vojnika s prve crte bojišnice. Za tu su operaciju upotrijebili teški heksakopter ukrajinskog proizvođača Gurzuf Defence, prenosi Večernji list.
Prema navodima ukrajinske vojske, riječ je o prvoj takvoj evakuaciji ranjenog vojnika na svijetu. Nisu, međutim, objavljeni točan datum ni lokacija na kojoj je operacija izvedena.
"Vojnik iz 30. zasebne mehanizirane brigade ranjen je na svom položaju. Zbog velike aktivnosti neprijateljskih dronova i miniranog terena evakuacija korištenjem već tradicionalnih bespilotnih zemaljskih sustava bila je nemoguća", objasnili su iz satnije bespilotnih zemaljskih sustava 92. zasebne jurišne brigade.
Zbog takvih okolnosti vojska je odlučila posegnuti za zračnim dronom. Odabran je teški heksakopter tvrtke Gurzuf Defence, koja ga je za potrebe operacije ustupila besplatno.
Pažljivo pripremili akciju
Ukrajinska vojna postrojba objavila je i snimku operacije te opisala pripreme koje su prethodile njezinoj provedbi.
"Naši stručnjaci, u bliskoj suradnji s proizvođačem, implementirali su tehnička rješenja zahvaljujući kojima je teški bombarder mogao izvršiti evakuaciju uz održavanje stabilnosti u zraku, bez prevrtanja ili pretjeranog njihanja. Također su proveli preliminarna ispitivanja na lokacijama koje je osigurala Gurzuf Defence te su, u suradnji sa susjednim jedinicama, planirali misiju", izvijestila je vojna jedinica.
Dronom je upravljao operater bespilotne letjelice iz 30. zasebne mehanizirane brigade.
"Operacija je uspješno završila – ranjeni muškarac je spašen! Trenutno je na liječenju i rehabilitaciji, a njegov život više nije u opasnosti", objavili su iz postrojbe.
U akciji su, uz 92. zasebnu jurišnu brigadu, sudjelovale i 30. te 14. zasebna mehanizirana brigada, 10. armijski korpus i tvrtka Gurzuf Defence.
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