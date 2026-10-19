VIDEO / Neviđena akcija Ukrajinaca: Izveli gotovo nemoguću misiju na bojišnici

"Naši stručnjaci, u bliskoj suradnji s proizvođačem, implementirali su tehnička rješenja zahvaljujući kojima je teški bombarder mogao izvršiti evakuaciju uz održavanje stabilnosti u zraku, bez prevrtanja ili pretjeranog njihanja. Također su proveli preliminarna ispitivanja na lokacijama koje je osigurala Gurzuf Defence te su, u suradnji sa susjednim jedinicama, planirali misiju", izvijestila je vojna jedinica.