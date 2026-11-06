Evo što je poručio
Rubio se oglasio o navodnom odlasku iz Trumpove vlade
Državni tajnik SAD-a Marco Rubio u četvrtak je u intervjuu za The New York Times demantirao izvješća da razmišlja o napuštanju vlade Donalda Trumpa nakon poraza republikanaca na međuizborima.
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"Oduvijek mi je bila namjera" raditi za predsjednika Donalda Trumpa do kraja mandata, rekao je Rubio za njujorški list.
Rubija smatraju potencijalnim izborom republikanaca na predsjedničkim izborima 2028. godine.
Samo nekoliko dana prije međuizbora 3. studenoga, pojavio se uz Donalda Trumpa, kratko govoreći na skupu.
No u intervjuu za New York Times Rubio nije odgovorio na pitanja o svojoj političkoj budućnosti, navodeći da "više neće govoriti o 2028."
Upitan o člancima o njegovu navodnom izlasku iz vlade, odgovorio je da "iskreno, ne zna odakle su došle te informacije".
Prema Bloombergu u četvrtak, Marco Rubio razmišlja o napuštanju vlade, ali još nije donio odluku.
List je također izvijestio da je o svom odlasku razgovarao s dužnosnicima Bijele kuće, ali su ga zamolili da ostane.
Predstavnik za medije Bijele kuće Dylan Johnson izjavio je da je članak Bloomberga "potpuno izmišljen".
Državni tajnik prethodno je izjavio da će podržati kandidaturu potpredsjednika J. D. Vancea, ako se odluči kandidirati.
Vance se također smatra vjerojatnim kandidatom na predsjedničkim izborima 2028. godine.
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