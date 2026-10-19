Rubio odgovorio Zelenskom: "Ne znam odakle mu te stvari"

Trump je stoga objavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine te postigao dogovor o dizelu s Moskvom. Analitičari ističu da je cijena dizela više narasla zbog posljedica rata Izraela i SAD-a s Iranom, a Kremlj, sada s novim prihodima od prodaje tog energenta, pritom pomaže Teheranu u tom sukobu.