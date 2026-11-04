MIRKO BUDIŠA
Zamjenik šefa Fonda: Najzahtjevnija faza sanacije otpada u Gospiću tek slijedi
N1 Info
|
04. stu. 2026. 14:04
|
0komentara
Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša gostovao je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o dosadašnjim rezultatima sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, preostalim radovima, zbrinjavanju opasnog otpada i mogućim rizicima za okoliš i zdravlje stanovnika.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas