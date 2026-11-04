Zamjenik šefa Fonda: Najzahtjevnija faza sanacije otpada u Gospiću tek slijedi

Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša gostovao je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o dosadašnjim rezultatima sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, preostalim radovima, zbrinjavanju opasnog otpada i mogućim rizicima za okoliš i zdravlje stanovnika.

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